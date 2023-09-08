مديرة مهرجان المسرح التجريبي: عدد المشاركين من خارج مصر تخطى الـ120| فيديو

قالت دينا أمين، مديرة مهرجان المسرح التجريبي، إن الجميع في حالة احتفال مع ختام مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي.

وأضافت دينا أمين، مديرة مهرجان المسرح التجريبي، خلال لقائها ببرنامج "العاشرة"، تقديم الإعلامي محمد سعيد محفوظ، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "تعبنا جدا في التحضير للمهرجان، حيث استغرق الأمر شهورا من العمل، وخاصة مع آخر أسبوعين قبل المهرجان".

وأشارت دينا أمين، مديرة مهرجان المسرح التجريبي،: "بدأنا التحضير للنسخة الـ30 للمهرجان في شهر مارس"، موضحة أن: "أكثر من 120 ضيفا من خارج مصر شاركوا في المهرجان".

وأوضحت دينا أمين، مديرة مهرجان المسرح التجريبي، أن: "265 عرضا مصريا وعربيا وأجنبيا في مهرجان المسرح التجريبي هذا العام".