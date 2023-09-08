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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مديرة مهرجان المسرح التجريبي: عدد المشاركين من خارج مصر تخطى الـ120| فيديو

دينا أمين
دينا أمين

قالت دينا أمين، مديرة مهرجان المسرح التجريبي، إن الجميع في حالة احتفال مع ختام مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي.

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وأضافت دينا أمين، مديرة مهرجان المسرح التجريبي، خلال لقائها ببرنامج "العاشرة"، تقديم الإعلامي محمد سعيد محفوظ، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "تعبنا جدا في التحضير للمهرجان، حيث استغرق الأمر شهورا من العمل، وخاصة مع آخر أسبوعين قبل المهرجان".

وأشارت دينا أمين، مديرة مهرجان المسرح التجريبي،: "بدأنا التحضير للنسخة الـ30 للمهرجان في شهر مارس"، موضحة أن: "أكثر من 120 ضيفا من خارج مصر شاركوا في المهرجان".

وأوضحت دينا أمين، مديرة مهرجان المسرح التجريبي، أن: "265 عرضا مصريا وعربيا وأجنبيا في مهرجان المسرح التجريبي هذا العام".

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