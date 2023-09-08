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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

من أجل الجنة إيكاروس أفضل عرض.. تفاصيل جوائز المسرح التجريبي

صدى البلد

سلمت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، جوائز الدورة الثلاثين من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، وذلك بحضور الدكتور سامح مهران رئيس المهرجان، ورؤساء قطاعات وهيئات الوزارة، خلال حفل ختام المهرجان الذي أقيم مساء اليوم، الجمعة، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

ووجهت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني التهنئة للفائزين وحثتهم على مواصلة بذل الجهد لاستمرار النجاح، كما وجهت التحية لضيوف مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي، ولجميع الفرق المسرحية المشاركة فيه .

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وضمت لجنة تحكيم المسابقة الرئيسية للمهرجان كلا من: المخرج عصام السيد، رئيساً، وعضوية كل من: المخرج المسرحي عصام السيد كلا من أحمد كمال (مصر)، جهاد سعد (سوريا)، عز الدين بونيت (المغرب)، جيلز فورمان (إنجلترا)، أسيموي ديبوراه كاوي (أوغندا)، ورالوكا رادوليسكو (رومانيا).

وقررت لجنة التحكيم منح شهادات تقدير لكلا من عرض "أنتيجون" من دولة ليتواينا، وعرض "ملف 12 “من دولة العراق ، وعرض "الرجل الذي أكله الورق" من مصر .  

وحصل على جائزة أفضل أضاءة وقيمتها 100 ألف جنيه وقد ذهبت الجائزة إلى عرض "ملف 12" لدولة العراق (عباس قاسم).

أما جائزة أفضل نص مسرحى أو فكرة وقيمتها 100 ألف جنيه وقد ذهبت الجائزة إلى عرض الكونغو  (مايكل فابريس).

وحصل علي جائزة أفضل ممثل وقيمتها 100 ألف جنيه خالد رأفت عن دور الأب في عرض "إيكاروس" من مصر .

وحصلت علي جائزة أفضل ممثلة وقيمتها 100 ألف جنيه أسماء الشيخ عن عرض "نوستالجيا" من دولة الجزائر .

كما حصل علي جائزة أفضل مخرج مسرحى وقيمتها 100 الف جنيه  جيا ديمترى عن عرض "عطيل" من چورچيا.

وحصل علي جائزة أفضل عرض مسرحى وقيمتها 500 ألف جنيه عرض "من أجل الجنة إيكاروس" من دولة مصر .

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، أحد أقدم المهرجانات الدولية المتخصصة في تقديم ومناقشة العروض المسرحية التجريبية حول العالم، ويهدف المهرجان إلى خلق حالة من التواصل والحوار بين مختلف الجماعات المهتمة بالمسرح، إضافة إلى تعريف الجمهور في مصر والمنطقة العربية  باختلاف وتفرد الأعمال التجريبية واختبارها وتذوقها، الى جانب إتاحة نافذة يطل منها المسرحيون حول العالم على أحدث تطورات المشهد المسرحي في مصر والبلاد العربية وتبادل الأفكار والخبرات فيما بينهم.

 

الأوبرا المصرية الدكتور سامح مهران الدكتورة نيفين الكيلاني القاهرة الدولي

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