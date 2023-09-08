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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تكريم خاص للتونسي الراحل لسعد المحواشي في ختام مهرجان المسرح التجريبي

صدى البلد

قررت اللجنة العليا لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الثلاثين، برئاسة الدكتور سامح مهران، منح تكريم خاص للمخرج التونسي لسعد المحواشي، تسلمه المخرج التونسي منير العراقي.

كما دعت إدارة المهرجان، حضور حفل ختام المهرجان، الذي بدأ منذ قليل على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، إلى الوقوف دقيقة، حدادًا على روح المخرج التونسي الراحل، والذي وافته المنية صباح اليوم، عن عمر ناهز 63 عاما، وذلك على إثر إصابته بجلطة دماغية، بعد يوم من مشاركته في العرض التونسي "ما يراوش" ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان هذا العام.

وتعرض الفنان لسعد المحواشي للإصابة بجلطة دماغية بعد يوم من مشاركته في العرض المسرحي التونسي "ما يراوش"، الذي عرض على خشبة مسرح الجمهورية، ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الثلاثين، ونقلته إدارة المهرجان على الفور إلى أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة الدقي، وتابعت اللجنة العليا للمهرجان حالته أولا بأول، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، صباح اليوم.
 
ويعد لسعد المحواشي، فنان عرائس تونسي من مواليد عام 1960، وأحد أشهر مصممي العرائس والدُمى بالوطن العربي، وأحد مؤسسي المركز الوطني لفن العرائس التونسي، يعمل مدرسًا لمادة فن العرائس بالمعهد العالي للفن المسرحي في تونس، وكان آخر أعماله "طبيب الضيعة" للأطفال.

وشارك الراحل في العديد من المهرجانات الدولية والعربية، وكان من أبرز ضيوف مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي خلال السنوات الماضية.

ونال الراحل العديد من الجوائز والتكريمات المهمة، منها فوز عرضه "لقاء" بالجائزة الأولى لأحسن عمل مسرحي موجه للأطفال، ضمن فعاليات المهرجان العالمي لفن العرائس في ماليزيا عام 2017.
 
وعرض "ما يراوش" يعد واحدا من عرضين تونسيين شاركا في دورة المهرجان هذا العام، وهو من إنتاج المركز الوطني لفن العرائس بتونس، ونص دراماتورجيا وإخراج محمد منير العرقي، بطولة هيثم، ونانسي، فاطمة الزهراء المرواني، أسامة الماكني، هناء الوسلاتي، أسامة الحنايني، ضياء المنصوري، إيهاب بن رمضان.

الأوبرا المصرية إدارة المهرجان الدكتور سامح مهران الجوائز والتكريمات السنوات الماضية الفنان لسعد المحواشي

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