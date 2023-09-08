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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمود حميدة يختتم فعاليات مهرجان المسرح التجريبي بعرض عن «التجريب»

صدى البلد

أقيم مساء اليوم، الجمعة، حفل ختام وتوزيع جوائز مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الثلاثين، برئاسة الدكتور سامح مهران، في دار الأوبرا المصرية، والتي أقيمت فعالياته خلال الفترة من 1 إلى 8 سبتمبر الحالي، بمشاركة 19 عرضا، تمثل 19 دولة عربية وأجنبية، بالإضافة إلى مصر، بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة المصرية، وعدد من قيادات الوزارة.

وبدأ الحفل بفقرة فنية قصيرة عبارة مسرحية صغيرة من بطولة النجم الكبير محمود حميدة، يدور عن عن التجريب في المسرح، وأهمية التجريب في تقدم التجربة الإنسانية بشكل عام.

وجاء اختيار "حميدة"؛ باعتباره ابنًا من أبناء المسرح المصري، وواحدا من أبرز نجوم الفن المصري في العقود الأخيرة، والذي رحب بالمشاركة في ختام المهرجان؛ تقديرا لقيمته الكبيرة بين المهرجانات المسرحية العالمية.

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وشارك في عرض الختام، الفنانون: تامر ضيائي وسارة عادل وضياء الدين زكريا، بمشاركة رقصات من تصميم سالي أحمد، ديكور محمد الغرباوي، جرافيك رضا صلاح، إضاءة ياسر شعلان، أزياء مروة عودة، مادة فيلمية روماني خيري، إيقاعات لفرقة أوسكاريزما بمشاركة عازف الإيقاع أحمد رزة، مساعدو الإخراج محمود طنطاوي ورينا أندراوس وفتحي إسماعيل ومريم عبد الشهيد وميسون حسين وسامي سلامة، فكرة وإخراج هاني عفيفي، وقدم الحفل النجمة نورهان.

وبعدها تم عرض فيلم قصير عن فعاليات الدورة الثلاثين لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، وأهم الفعاليات التي أقيمت على هامش الدورة هذا العام، والذي ضمن عروضا من 19 دولة عربية وأجنبية بالإضافة إلى مصر، و8 جلسات وموائد مستديرة، بالإضافة إلى 6 إصدارات في فنون المسرح المختلفة.

وبعدها صعد الدكتور سامح مهران رئيس المهرجان، لإلقاء كلمته، حيث قال: “وزير الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، سادتي وسيداتي من ضيوفنا الأعزاء، شكرًا لكل من جاء وساهم في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، حيث يروي المسرحي للمسرحي أمام المسرحي ليكتشف أنه إنما يروي لكي يحيي المعاني والقصص والاتجاهات، أفقر البشر هم من لا يمتلكون الحلم، وأنتم من يمتلك الأحلام، من يمحو الظلال بتسليط الضوء عليها، من يسعي وراء الأشياء في تنوعها اللانهائي، من يواصل المسير إلي البدايات الجديدة، شكرًا للصداقة، للرهافة، للحب والصدق وأنتم في قلب مصر كصلاة حب لا ينتهي ولن ينتهي بإذن الله”.

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، أحد أقدم المهرجانات الدولية المتخصصة في تقديم ومناقشة العروض المسرحية التجريبية حول العالم، ويهدف إلى خلق حالة من التواصل والحوار بين مختلف الجماعات المهتمة بالمسرح، إضافة إلى تعريف الجمهور في مصر والمنطقة العربية باختلاف وتفرد الأعمال التجريبية واختبارها وتذوقها، إلى جانب إتاحة نافذة يطل منها المسرحيون حول العالم على أحدث تطورات المشهد المسرحي في مصر والبلاد العربية وتبادل الأفكار والخبرات فيما بينهم.

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