أخبار الفن.. وفاة التونسي لسعد المحواشي بعد عرض مسرحيته في المسرح التجريبي.. نسرين أمين تنفي تصريحاتها ضد الحجاب

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحليةوالعالميةالهامةعلى مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

يستعد المطرب محمد حماقي لإحياء سلسلة من الحفلات الغنائية خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين، وذلك فى العديد من الولايات الأمريكية وكندا.

ومن المقرر أن يبدأ حماقي جولته الغنائية فى تورونتو بكندا يوم 24 من شهر نوفمبر القادم وبعدها يقيم حفل غنائي يوم 25 بنيويورك.



ويقيم حماقي حفلا غنائيا للجالية العربية في ولاية تكساس يوم 26 من نفس الشهر، ثم يقدم حفلا فى الأول من ديسمبر بولاية ديترويت ويختتم جولته بلوس أنجلوس يوم 3 من شهر ديسمبر القادم.



يستعد المطرب مصطفى كامل ونقيب المهن الموسيقية لإحياء حفل غنائى مساء اليوم بالساحل الشمالي يختتم بهذا الحفل موسم الصيف الغنائى.



ومن المفترض أن يشارك مصطفى كامل الحفل المطرب إيهاب توفيق، حيث بدأت الشركة المنظمة فى الترويج لهذا الحفل منذ عدة أيام.



ومن المفترض أن يقدم مصطفى كامل، خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه المتنوعة.



حلم الأمومة هو غريزة لدى كل امرأة سواء كانت مشهورة أو صاحبة جاه أو حتى ربة منزل فجميعهن يتفقن على أن الأمومة هي الحقيقة الكاملة والسعي ورائها من أولويات الحياة.



وهناك بعض الفنانات حققن هذه الأمنية والحلم الذي يسعي الجميع لتحقيقه وهناك مجموعة أخري لم يستطعن تحقيقه ومنهن حورية فرغلي وعبير صبري وإلهام شاهين ويسرا.

أعرب الفنان رامي صبري عن سعادته البالغة بنجاح حفلته الأخيرة بشبين الكوم، والذي أقيم مساء أمس الخميس وسط حضور عدد كبير من جمهوره.



ونشر رامي صبري مجموعة من الصور الخاصة بحفل أمس وعلق عليها عبر صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام قائلا: “أكتر من 50 ألف أمس في حفل شبين الكوم لأول مرة وغلق جميع الشوارع المؤدية للحفل حضور جمهوري كبير من جميع الفئات العمرية”.



لازالت المنافسة مستمرة على شباك التذاكر بين العديد من أفلام الصيف، خاصة نهاية كل أسبوع حيث يحرص عدد كبير من الجمهور على مشاهدة الأفلام مساء الخميس والجمعة.



وشهدت إيرادات أمس الخميس تفوق أكرم حسني بفيلمه العميل صفر حيث حصد ما يقرب من 962 ألف جنيه لتصدر قائمة الإيرادات للأسبوع الثاني على التوالي.



نفت الفنانة نسرين أمين التصريحات المنتشرة لها حول رأيها فى الحجاب، مؤكدة على أن التصريحات التي يتم ترديدها تم تحريقها وغير صحيحة.



وكتبت نسرين أمين عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: تصريح كاذب و غير صحيح لم يتم سؤالى أبدًا يومًا عن رأيى فى الحجاب!!! السؤال كان 'هل نسرين أمين محجبة؟' الإجابة كانت 'لا مش محجبة فى ملابسى بس أخلاقى كويسة الحمد لله' إذا لم يتم سؤالي عن رأيي في الحجاب و لم اذكر أبدا إنني ضده هناك فرق كبير بين السؤالين وبالتالي بين الإجابتين.



توفي صباح اليوم الفنان التونسي لسعد المحواشي وذلك بشكل مفاجئ، حيث إنه عُرض له منذ أيام مسرحية ما يراوش ضمن فعاليات مهرجان المسرح التجريبي.



وكتب أحد أصدقاء لسعد المحواشي نعيًّا على صفحته الشخصية قائلا: تعجز الكلمات على التعبير منذ أيام التقينا في مسرح الجمهورية بالقاهرة، وتكلمنا عن المسرح والفنون وكنت رائعا على الركح وأنت تلاعب العرائس مع أبنائك وتلاميذك في عرض ما يراوش كان عرضا رائعا في مهرجان المسرح التجريبي بالقاهرة.



حلت الفنانة عبير صبري ضيفة على الإعلامية إنجي علي فى برنامجها الشهير أسرار النجوم المذاع عبر إذاعة نجوم إف أم.



وتحدثت عبير صبري خلال لقائها عن أخر أعمالها مسلسل جميلة وتفاصيل شخصية نرمين التى قدمتها ضمن الأحداث.

