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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاة الفنان التونسي سعد المحواشي بعد عرض مسرحيته في المسرح التجريبي

سعد المحواشي
سعد المحواشي

توفي صباح اليوم الفنان التونسي سعد المحواشي وذلك بشكل مفاجئ، حيث إنه عُرض له منذ أيام مسرحية ما يراوش ضمن فعاليات مهرجان المسرح التجريبي.

وكتب أحد أصدقاء سعد المحواشي نعيًّا على صفحته الشخصية قائلا: تعجز الكلمات على التعبير منذ أيام التقينا في مسرح الجمهورية بالقاهرة، وتكلمنا عن المسرح والفنون وكنت رائعا على الركح وأنت تلاعب العرائس مع أبنائك وتلاميذك في عرض ما يراوش كان عرضا رائعا في مهرجان المسرح التجريبي بالقاهرة.

وتابع:  جئت إلى القاهرة محلقا بفنونك وإبداعك وتغدرها محمولا على أكتاف رفاققك وتلميذك في صندوق والله مش قادر نصدق بصدمة الله يرحمك لسعد المحواشي إنا لله وإنا إليه راجعون.

 

إدارة المسرح التجريبي يتنعى الفنان الراحل 

ونعى الدكتور سامح مهران وإدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، الفنان التونسي لسعد المحواشي، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

سعد المحواشي سامح مهران

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