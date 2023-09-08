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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد حماقي يستعد لجولة غنائية في أمريكا وكندا.. تفاصيل

حماقي
حماقي

يستعد المطرب محمد حماقي لإحياء سلسلة من الحفلات الغنائية خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين، وذلك فى العديد من الولايات الأمريكية وكندا.

ومن المقرر أن يبدأ حماقي جولته الغنائية فى تورونتو بكندا يوم 24 من شهر نوفمبر القادم وبعدها يقيم حفل غنائي يوم 25 بنيويورك.

ويقيم حماقي حفلا غنائيا للجالية العربية في ولاية تكساس  يوم 26 من نفس الشهر، ثم يقدم حفلا فى الأول من ديسمبر بولاية ديترويت ويختتم جولته بلوس أنجلوس يوم 3 من شهر ديسمبر القادم.
 

حماقي يطرح أيه السعادة دي 



وطرح محمد حماقى أغنيته الجديدة “ايه السعادة دى” وتعتبر هذه الأغنية السادسة لمحمد حماقي خلال هذا الموسم بعد طرحه دلعنا كتير وده قلبي ده ولمون نعناع ومش كفاية فراق وحبيت المقابلة والتى طرحها بطريقة الذكاء الإصطناعي.

 

تفاصيل أغنية حبيت المقابلة

"حبيت المقابلة" من كلمات تامر حسين ولحن عزيز الشافعي وتوزيع توما  وجيتار مصطفى أصلان وطبلة سعيد الارتيست ومدير تصوير محمد إبراهيم وإخراج يوسف حماد و"كريتيف" يوسف حماد ومحمد الصباغ ومحمد الشاعر.

أغنية لمون نعناع

وكان حماقى قد أطلق مؤخرا أغنية بعنوان "لمون نعناع" وحققت نجاحا كبيرا أيضا وهى من اللون الشعبى المقسوم الذى حقق ردود أفعال إيجابية من ملايين المتابعين لحماقي حول العالم عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

حماقي يحيى حفلا بمهرجان قرطاج

وأحيا حماقي مؤخرا حفل ختام مهرجان قرطاج الدولى وسط حضور الآلاف من جمهوره هناك.

وقدم حماقي خلال الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أغنيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغاني الصيف التي طرحها مؤخرا ولاقت استحسان الجميع.


 

محمد حماقي الولايات الامريكية كندا

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