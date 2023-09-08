اليوم.. مصطفى كامل وإيهاب توفيق يختتمان حفلات الصيف بالساحل الشمالي

يستعد المطرب مصطفى كامل ونقيب المهن الموسيقية لإحياء حفل غنائى مساء اليوم بالساحل الشمالي يختتم بهذا الحفل موسم الصيف الغنائى.



ومن المفترض أن يشارك مصطفى كامل الحفل المطرب إيهاب توفيق، حيث بدأت الشركة المنظمة فى الترويج لهذا الحفل منذ عدة أيام.



ومن المفترض أن يقدم مصطفى كامل، خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه المتنوعة.





نيولوك مصطفى كامل

فاجأ الفنان مصطفى كامل - نقيب المهن الموسيقية - الجميع بمقر النقابة العامة، بلوك جديد، خلال فعاليات تكريم الفنان وليد توفيق.

وظهر مصطفى كامل، في نقابة المهن الموسيقية، بلحية (ذقن) خفيفة، وداعبه الفنان حلمي عبد الباقي وكيل أول نقابة المهن الموسيقية، قائلا له: «داخل فيلم جديد».

تكريم وليد توفيق

وكرم الفنان مصطفى كامل -نقيب الموسيقيين- الفنان اللبنانى وليد توفيق، وكان بصحبته مدير أعماله إيلي خوري والمنتج الدكتور أحمد أيوب داخل مقر النقابة العامة.

وشهد تكريم وليد توفيق، حضور اعضاء نقابة المهن الموسيقية وعلى رأسهم الفنان حلمى بكر، وتسلم وليد توفيق التكريم على مشواره الغنائى الملىء بالنجاحات، وذلك بحضور عدد من أعضاء النقابة، منهم المطرب حلمي عبد الباقي.