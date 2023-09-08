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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الشوارع اتقفلت بسبب الحفل.. رامي صبري يتحدث عن نجاح آخر حفلاته

رامي صبري
رامي صبري

أعرب الفنان رامي صبري عن سعادته البالغة بنجاح حفلته الأخيرة بشبين الكوم، والذي أقيم مساء أمس الخميس وسط حضور عدد كبير من جمهوره.


ونشر رامي صبري مجموعة من الصور الخاصة بحفل أمس وعلق عليها عبر صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام قائلا: “أكتر من 50 ألف أمس في حفل شبين الكوم لأول مرة وغلق جميع الشوارع المؤدية للحفل حضور جمهوري كبير من جميع الفئات العمرية”.

وأضاف: “لذلك قررت مع فريق عمل الشركة الغناء في جميع المحافظات الفترة القادمة وده شرف كبير لينا،  شكرا شبين الكوم على الحفل المميز وحب ودعم الجمهور العظيم والحضور الغير مسبوق”.
 

رامي صبري 
رامي صبري 
رامي صبري 

حفل رامي صبري فى الكويت 

ويستعد الفنان رامي صبري لإحياء حفل غنائي مع الفنان أحمد سعد والفنان بدر الشعيبي، في دولة الكويت يوم 22 سبتمبر الجاري. 

وتتوافر تذاكر حفل أحمد سعد ورامي صبري وبدر الشعيبي، في الفئات السعرية التالية: (150 دينارًا كويتيًا، 120 دينارًا كويتيًا، 100 دينار كويتي، 80 دينارًا كويتيًا، 70 دينارًا كويتيًا، 50 دينارًا كويتيًا، 40 دينارًا كويتيًا، 30 دينارًا كويتيًا). 

 

ديو رامي صبري وروبي 

رامي صبري 
رامي صبري 

وطرح رامي صبري مؤخرا ديو جديدا مع الفنانة روبي بعنوان أضحك، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهيرة يوتيوب

 

تفاصيل الأغنية

 

الديو يحمل اسم إضحك وهي أغنية دعائية لإحدي الشركات الكبرى، من كلمات عليم ومن ألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع وميكس وماستر على فتح الله وتسجيل أمير ناثان وجيتار أحمد حسين وأوكورديون وائل النجار وتم التسجيل في استوديو Music Yard والأغنية من إخراج حسام الحسيني.

 

 

وجاء هذا الديو بعد الحفل الذي جمعت بينهما فى السعودية الأسبوع الماضي، حيث أن رامي صبري وروبي قدما حفلا ضخما ضمن حفلات الصيف فى السعودية ووسط حضور عدد كبير من جمهورهما هناك.
 

 

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