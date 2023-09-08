كان نفسي أبقى أم.. نجمات حرمن من نعمة الأطفال والأسباب مختلفة

حلم الأمومة هو غريزة لدى كل امرأة سواء كانت مشهورة أو صاحبة جاه أو حتى ربة منزل فجميعهن يتفقن على أن الأمومة هي الحقيقة الكاملة والسعي ورائها من أولويات الحياة.



وهناك بعض الفنانات حققن هذه الأمنية والحلم الذي يسعي الجميع لتحقيقه وهناك مجموعة أخري لم يستطعن تحقيقه ومنهن حورية فرغلي وعبير صبري وإلهام شاهين ويسرا.

عبير صبري تتحدث عن حلم الأمومة





وحلت الفنانة عبير صبري ضيفة على الإعلامية إنجي علي في حلقة جديدة من حلقات برنامجها الشهير أسرار النجوم على نجوم إف إم .



وتحدثت عبير صبري عن حلم الأمومة لديها وقالت: “أكيد كنت أحب أن يكون ليا طفل ولكن طالما محصلش فأنا سعيدة بقضاء ربنا”.

وأضافت قائلة: “الزمن الحالي جعلني أقول بيني وبين نفسي أزاي كنت هربي طفل في عصر السوشيال ميديا الغامض والغير مفهوم على الإطلاق بالنسبة ليا لذلك فانا سعيدة بقضاء الله وواثقة أن اختياره لي هو الأفضل”.





يسرا أم لكل الأطفال

ومن الفنانات اللاتي تحدث عن عدم تحقيقهن لحلم الأمومة الفنانة يسرا في حوارها الأخير مع مجلة Harper’s.



وقالت يسرا كنت أحلم دائما بأن أكون أما والآن أشكر الله أنني لست كذلك لكنني أم جميع الأطفال وأنا أفعل ذلك بكل حب وسرور.





حورية فرغلي واستئصال الرحم

وأيضا حورية فرغلي تحدثت مؤخرا عن عدم تحقيقه لهذا الحلم بعد استئصال الرحم بسبب إصابته بورم.



وصرحت الفنانة حورية فرغلي، أنها قامت باستئصال 7 أورام من داخل الرحم منذ 15 عام، و الدكتور المعالج قام بإعطائها مُهلة لمدة 10 سنوات للزواج و الإنجاب ثم استئصال الرحم.

وأوضحت حورية فرغلي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء DMC" المذاع عبر فضائية "دي ام سي"، أنها أثناء زيارتها لمريض بالمستشفى فوجئت بأن بنطالها مليء بالنزيف، معقبة: "الدكتور كشفلي وقال لازم أدخل عمليات تاني يوم الساعة 7 الصبح".

ونوهت حورية فرغلي، إلى وجود 9 أورام خبيثة داخل الرحم بحجم كبير، و ذلك ما ألزم الطبيب على استئصال الرحم بالكامل، موضحة أنها علمت ذلك بعد إجراء العملية، قائلة: "كان نفسي أخلف بس ربنا مأذنش".

وأضافت، أنها حاليا تشعر بتحسن بدلا من النزيف التي كانت تعاني منه شهريا و يقوم باستنزافها، مطمئنة جمهورها أنها خرجت من المستشفى منذ يومان و تستطيع المشي حاليا.

إلهام شاهين ضحت بالأمومة من أجل الفن

وكانت الفنانة إلهام شاهين قد صرحت من قبل أنها استغنت عن حلم الأمومة في سبيل الفن حيث قامت بإجهاض نفسها بإرادتها ، حيث أنها كانت لا تشعر بالاستقرار في حياتها الزوجية ووقع الطلاق بعد هذه العملية وأضافت إلهام أن الأمومة مسؤولية كبيرة وهي لا ترغب في تحمل هذه المسؤولية.