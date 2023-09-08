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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

العميل صفر يتصدر القائمة .. تعرف على إيرادات الأفلام

الأفلام المعروضة
الأفلام المعروضة

لازالت المنافسة مستمرة على شباك التذاكر بين العديد من أفلام الصيف، خاصة نهاية كل أسبوع حيث يحرص عدد كبير من الجمهور على مشاهدة الأفلام مساء الخميس والجمعة.

وشهدت إيرادات أمس الخميس تفوق أكرم حسني بفيلمه العميل صفر حيث حصد ما يقرب من 962  ألف جنيه لتصدر قائمة الإيرادات للأسبوع الثاني على التوالي.

 

فيلم العميل صفر 

 

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول فرد أمن يحلم أن يكون بطلاً مثل جيمس بوند، لكنه يفشل في ذلك ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.

 

فيلم وش فى وش 

أما فيلم وش فى وش لمحمد ممدوح وأمين خليل فحصد المركز الثاني بإيرادات بلغت 814 ألف جنيه.
 

الفيلم يقوم ببطولته كل من محمد ممدوح وأمينة خليل وأنوشكا وبيومي فؤاد وتأليف وإخراج خالد الحلفاوي. 

 

فيلم أولاد حريم كريم

واحتل فيلم أولاد حريم كريم المركز الثالث بإيرادات بلغت 385 الف جنيه 

 

أبطال فيلم أولاد حريم كريم 

فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة "مصطفى قمر، بسمة،  داليا البحيري، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبدالجليل، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود وعدد من الوجوه الجديدة، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس،  ومن إنتاج شركة انتلجنت (iproductions) وتوزيع خارجي روتانا.

 

بيت الروبي 

ولازال كريم عبد العزيز يحصد الكثير من الإيرادات على الرغم من تحقيق الفيلم مايقرب من 120 مليون بفيلم بيت الروبي إلا أنه لازال يحصد الكثير .

 

وحقق بيت الروبي مساء أمس المركز الرابع بإيرادات 182 ألف جنيه فى جميع دور العرض داخل القاهرة والمحافظات.

 

قصة بيت الروبي 

فيلم "بيت الروبي" بطولة كريم عبد العزيز، ونور اللبنانية، وكريم محمود عبد العزيز، وتارا عماد، وسمر جابر، والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، وسارة عبد الرحمن، وشريف دسوقي، وحاتم صلاح، ومحمود السيسي، ومصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمي.

 

فيلم مرعي البريمو

أما فيلم مرعي البرومو لمحمد هنيدي جاء فى المركز الخامس بإيرادات بلغت 64 ألف جنيه 

 

فيلم مرعي البرومو 

تدور أحداث فيلم “مرعي البريمو” حول مرعي الذي يتاجر في البطيخ ويواجه العديد من المفارقات الكوميدية.

والفيلم بطولة محمد هنيدي وغادة عادل ومحمد محمود ولطفي لبيب ومن إخراج سعيد حامد

 

فيلم شمس 

أما المركز السادس فحققه فيلم شمس لعمرو عبد الجليل بإيرادات بلغت  32 ألف جنيه.

 

أبطال فيلم شمس 

وتدور أحداث الفيلم حول (خالد) الذي يستيقظ ويجد نفسه في مكان غامض لا يعرف كيف جاء إليه ولا زمن مجيئه، ليكتشف عن طريق أحد الباعة الجائلين أنه ممسوس من الجن، وذلك بسبب زياراته المتكررة لحديقة مسكونة، فيقرر الذهاب إليها علّه يجد حلاً لهذا اللغز، وهناك يتذكر أنها مكان لقائه الأول بحبيبته (شمس)، فيخوض رحلة للبحث عنها وعن نفسه، يواجه خلالها العديد من المخاطر والصعوبات، حتى يصطدم بشيء لم يكن في حسبانه.

 

فيلم العميل صفر فيلم وش في وش فيلم أولاد حريم كريم

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