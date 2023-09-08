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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أنا معجبة بأخلاقي.. حقيقة تصريحات نسرين أمين ضد الحجاب

نسرين أمين
نسرين أمين

نفت الفنانة نسرين أمين التصريحات المنتشرة لها حول رأيها فى الحجاب، مؤكدة على أن التصريحات التي يتم ترديدها تم تحريقها وغير صحيحة. 

وكتبت نسرين أمين عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: تصريح كاذب و غير صحيح لم يتم سؤالى أبدًا يومًا عن رأيى فى الحجاب!!! السؤال كان 'هل نسرين أمين محجبة؟' الإجابة كانت 'لا مش محجبة فى ملابسى بس أخلاقى كويسة الحمد لله' إذا لم يتم سؤالي عن رأيي في الحجاب و لم اذكر أبدا إنني ضده هناك فرق كبير بين السؤالين وبالتالي بين الإجابتين.

 

تصريحات نسرين أمين 

وكان هناك تصريح تم تداوله على لسان نسرين أمين بعد عرض حلقتها ضمن برنامج بلا تصنيف  قائلة: مش ممكن البس حجاب لأني بشوف الحجاب أخلاق وأنا معجبة بأخلاقي.

وهو ما نفته نسرين أمين مؤكدة على تحريف تصريحاتها الأخيرة، وأنها لم تصرح بهذا الكلام سواء فى برنامج بلا تصنيف أو غيره.

 

نسرين أمين تتحدث عن حياتها الشخصية 

وكشفت الفنانة نسرين أمين في وقت سابق عن بعض تفاصيل حياتها الشخصية وصفاتها ومدى إمكانية زواجها مرة أخرى أم لا.

وقالت نسرين أمين فى تصريحات تلفزيونية : أنا كل صفاتي حلو ولو خيروني بين الشغل والزواج سأختار الشغل. 

وأضافت نسرين أمين: لو تزوجت لابد أن يكون زوجي أخرى منى ولن ارتبط بشخص أقل منى ماديا واجتماعيا. 

نسرين أمين الفنانة نسرين أمين تصريح نسرين أمين عن الحجاب اخبار نسرين امين

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