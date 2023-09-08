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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أنا أقل البنات اهتماما بنفسها.. عبير صبري تكشف مفاجأة عن مظهرها الدائم

عبير صبري
عبير صبري

حلت الفنانة عبير صبري ضيفة على الإعلامية إنجي علي فى برنامجها الشهير أسرار النجوم المذاع عبر إذاعة نجوم إف أم.

وتحدثت عبير صبري خلال لقائها عن أخر أعمالها مسلسل جميلة وتفاصيل شخصية نرمين التى قدمتها ضمن الأحداث.

وتطرقت عبير صبري فى حديثها مع إنجى على عن مظهرها الدائم حيث سألتها إنجى على عن سر جمالها وشبابها؟، وأكدت عبير أنها فعليا من أقل البنات اهتماما بنفسها ولا تقوم بعمل أى روتين يومي، مشيرة أنها محافظة على سلامها الداخلي فقط، وهو ما يجعلها شباب دائما.

وتابعت عبير صبري أنها بدأت خلال الفترة الأخيرة الاهتمام بنفسها صحيا بعدم تناول السكر أو الملح مع تقليل كميات اللحوم وتعويضها بكميات أكبر من الخضار والفاكهة.

 

عبير صبري تتحدث عن مسلسل جميلة

وكانت عبير صبري قد تحدثت عن مسلسلها الأخير جميلة وتحديدا شخصية نرمين فى أحد اللقاءت وقالت المنتج جمال العدل عظيم، ومن أهم المنتجين في مصر".

 وأضافت عبير صبري، "مسلسل جميلة تناول أكثر من قضية اجتماعية  وقدم نماذج كثيرة في المجتمع".

وتابعت عبير صبري "رغم صعوبة الشخصية في مسلسل جميلة لكنها حققت نجاح ”اتخضيت منه".

 

مسلسل جميلة 

مسلسل "جميلة" دراما اجتماعية من بطولة الفنانة ريهام حجاج، سوسن بدر، هاني عادل، عبير صبري، أحمد وفيق، يسرا اللوزي، نبيل عيسي ، مروة الازلي ، هشام إسماعيل  المسلسل تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز، ومن إنتاج جمال العدل.

عبير صبري انجي علي الفنانة عبير صبري مسلسل جميلة

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