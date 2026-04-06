صناديق التحوط تتوقع ارتفاع القمح لأول مرة منذ أربع سنوات وسط أزمات الجفاف والحرب

للمرة الأولى منذ نحو أربع سنوات، حولت صناديق التحوط موقفها إلى اتجاه صعودي على القمح، متوقعة ارتفاع الأسعار نتيجة الجفاف في الولايات المتحدة ونقص الأسمدة والوقود الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط.

وأظهرت بيانات أسبوعية - نشرتها لجنة تداول السلع الأمريكية اليوم/الاثنين/ - أن المراكز الطويلة على قمح شيكاغو فاقت العقود القصيرة بمقدار 8,641 عقدًا للأسبوع المنتهي في 31 مارس، عاكسًا موقفًا صافياً قصيرًا دام منذ يونيو 2022، بحسب تقرير لوكالة "بلومبرج" الإخبارية.

ويعود التحول إلى ارتفاع المراكز الطويلة إلى 117,375 عقدًا، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من ست سنوات، فيما انخفضت المراكز القصيرة إلى 108,734 عقدًا، وفق بيانات اللجنة.

وقد أدت الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران - والتي دخلت أسبوعها السادس - إلى أضرار جسيمة في البنية التحتية للطاقة في الشرق الأوسط وتعطيل تدفقات الوقود والأسمدة عبر مضيق هرمز الرابط بين الخليج الفارسي والأسواق العالمية.

ويهرع المزارعون حول العالم لتأمين الإمدادات الأساسية، وفي بعض الحالات يتحولون إلى زراعة محاصيل أقل اعتمادًا على العناصر الغذائية.. وأدت هذه الاضطرابات المرتبطة بالحرب إلى مخاوف بشأن الأمن الغذائي وعكست المعنويات في الأسواق الزراعية التي كانت مضغوطة سابقًا بفعل وفرة المعروض.. وفي مارس الماضي، وصلت أسعار القمح إلى أعلى مستوى لها منذ عام قبل أن تتراجع بعض الشيء.

كما ساهم الجفاف الطويل في سهول الولايات المتحدة في دعم الأسعار، مهددًا الإنتاج في مناطق زراعية رئيسية، رغم توقع هطول أمطار في بعض المناطق هذا الأسبوع وفقًا لمركز التنبؤ بالطقس الأمريكي.. وأسهمت التوقعات الأخيرة، إلى جانب عمليات جني الأرباح، في انخفاض الأسعار يوم الاثنين.

وانخفضت أسعار القمح بنسبة 1.3% لتصل إلى 5.90 دولار أمريكي للبوبل ، بينما سجل فول الصويا انخفاضًا بنسبة 0.3%، وانخفضت الذرة بنسبة 0.8%، ما يعكس تقلبات الأسواق الزراعية في ظل تأثيرات الحرب والجفاف على الإمدادات العالمية.

وتعرف صناديق التحوط على أنها أدوات جمع أموال المستثمرين وتوظفها بمرونة عالية في أسواق متعددة باستخدام استراتيجيات متقدمة مثل البيع على المكشوف والرافعة المالية والمشتقات، بهدف تحقيق عوائد مرتفعة بغض النظر عن اتجاه السوق، لكنها تنطوي على مخاطر أعلى وغالبًا ما تكون موجهة للمستثمرين المحترفين.