مصدر أمنى يكشف حقيقة الأعداد المتداولة عن القتلى والجرحى خلال فض اعتصامي رابعة والنهضة

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على أحد الحسابات الخاصة بأحد عناصر جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة بالخارج على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن خطاب منسوب صدوره لإحدى جهات وزارة الداخلية ، متضمناً أعداد القتلى والجرحى والمعتقلين خلال أحداث فض الإعتصامات بميدانى "رابعة العدوية والنهضة".

مؤكداً أن ما تم تداوله عارٍ تماماً من الصحة جملةً وتفصيلاً وقد سبق تداوله خلال العام الماضى وتم نفيه، وأن إعادة تداول ذات الإدعاءات يدل على حالة الإفلاس التى تعانى منها الجماعة الإرهابية ويأتى ضمن الأكاذيب التى تروجها للتغطية على جرائمها.