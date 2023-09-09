معظمهم نساء وأطفال.. مسلّحون ينهون حياة 18 شخصًا في الكونغو الديمقراطية

أنهى مسلّحون حياة 18 شخصًا، معظمهم من النساء والأطفال، في إقليم إيتوري الذي يشهد اضطرابات في الكونغو الديمقراطية.

وقال حاكم إيرومو سيرو سيمبا لوكالة “فرانس برس” اليوم الجمعة: “عدنا من بالينجينا حيث دُفنت 18 جثة عائدة لمدنيين، مشيرًا إلى توقيف أحد المشتبه بتنفيذهم الهجوم”.



وأكد مصدر في أجهزة الإغاثة دفن 18 ضحية في مقبرة جماعية هم 11 امرأة و4أطفال و3 رجال.

كانت قد قالت السلطات إن ضابطين عسكريين رفيعي المستوى في شمال شرق الكونغو اعتقلا يوم الاثنين لمشاركتهما في حملة قمع الاحتجاجات الأسبوع الماضي والتي أسفرت عن مقتل 43 شخصا وإصابة 56 آخرين بجروح خطيرة.

قال وزير الداخلية بيتر كازادي، وفقا لـ أسوشيتد برس، إن الشرطة اعتقلت القائدين مايك ميكومبي ودونات باويلي، اللذين كانا يرأسان على التوالي وحدة الحرس الجمهوري وفوج القوات المسلحة الكونجولية في جوما، المدينة الشرقية التي اندلعت فيها أعمال العنف.

استخدمت قوات الدفاع والأمن في الدولة الواقعة في وسط أفريقيا القوة المميتة يوم الأربعاء الماضي لقمع مخططات مناهضة للأمم المتحدة. وقال وزير الداخلية إن وفدا حكوميا وصل إلى جوما يوم الاثنين لعقد جلسات استماع وإجراءات أخرى لتحديد المسؤولية".