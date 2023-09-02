الأمم المتحدة تدين سلطات الكونغو بسبب واقعة الاحتجاجات ضد مهمة حفظ السلام

قالت الأمم المتحدة إنها تشعر بقلق بالغ بعد مقتل عشرات الأشخاص في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية هذا الأسبوع في احتجاجات ضد مهمة حفظ السلام الطويلة الأمد في منطقة تحاصرها الجماعات المتمردة.

كان أعضاء جماعة دينية قد تجمعوا في مدينة جوما للتظاهر ضد مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة المعروفة باسم مونوسكو ومنظمة جماعة شرق أفريقيا بسبب تصاعد العنف.

ووفقا لما نشرته فاينانشال تايمز، اتهمت جماعات حقوق الإنسان جيش جمهورية الكونغو الديمقراطية بإطلاق النار على المدنيين خلال الاضطرابات التي وقعت يوم الأربعاء والتي قُتل فيها ما لا يقل عن 43 شخصًا، بينهم شرطي، وأصيب 56 آخرون.

قال فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، يوم الجمعة: "للناس الحق في التعبير عن أنفسهم بحرية والتجمع السلمي، حتى لو كان احتجاجًا في الأمم المتحدة". وأضاف أن الأمم المتحدة تلقت معلومات تشير إلى أن عدد القتلى قد يكون أعلى.

توجد قوات حفظ السلام التابعة لبعثة مونوسكو في البلاد منذ عام 1999، لكنها واجهت انتقادات بسبب فشلها في وقف عنف المتمردين، ولا سيما عودة ظهور جماعة 23 مارس المسلحة، التي كانت ترهب أجزاء من المنطقة.

في العام الماضي، وسط مزاعم بأن الأمم المتحدة فشلت في حماية المدنيين، أدت الاحتجاجات المناهضة لمونوسكو إلى مقتل العديد من الأشخاص، بما في ذلك قوات حفظ السلام.

قالت الحكومة الكونغولية يوم الخميس إن 158 شخصا اعتقلوا وإن الجيش فتح تحقيقا في إراقة الدماء.

بحسب ما ورد قُتل الضحايا في غوما، عاصمة مقاطعة شمال كيفو، بعد أن واجه الجيش "طائفة دينية صوفية"، التي تجمعت للاحتجاج.

قال مسؤولون في العاصمة الكونغولية كينشاسا، إن المجموعة "نفذت أعمالا قوضت النظام العام وتسببت في مقتل ضابط شرطة رجمًا"، مما أدى إلى تدخل قوات الأمن.

قالت مونوسكو في بيان يوم الخميس إن قوات الأمن الكونغولية حاولت وفقًا لمسؤوليتها الأساسية عن الأمن في البلاد، منع مظاهرة كان من المتوقع أن تتحول إلى أعمال عنف. قالت بينتو كيتا، رئيسة بعثة مونوسكو، إنها تأسف بشدة لأن "المظاهرة المحظورة تسببت في مقتل مدنيين وأفراد من الشرطة وأفراد من القوات المسلحة الكونجولية".

قال توماس فيسي، باحث أول في الكونجو في هيومن رايتس ووتش: "يبدو أن القوات العسكرية الكونغولية أطلقت النار على حشد من الناس لمنع المظاهرة، وهي طريقة قاسية للغاية وغير قانونية لفرض الحظر". "على مدى عامين، استخدمت السلطات العسكرية "حالة الحصار" - الأحكام العرفية - في مقاطعة شمال كيفو لقمع الحريات الأساسية بوحشية".

تصاعد العنف في المنطقة في السنوات الأخيرة، خاصة منذ عودة متمردي حركة 23 مارس إلى الظهور بقوة متجددة بعد توقف دام حوالي 10 سنوات.

قال جون بانيين، أحد زعماء المجتمع المدني في جوما الذي انضم إلى الاحتجاجات ضد قوات حفظ السلام في الماضي. وأضاف: "هناك استياء بين السكان فيما يتعلق بمونوسكو، التي لها وجود هنا منذ أكثر من عقدين من الزمن، ولكن الوضع الأمني يتدهور الآن".

في عام 2021، أعلنت حكومة الرئيس فيليكس تشيسيكيدي "حالة الحصار" في شرق جمهورية الكونجو الديمقراطية، حيث يتولى ضباط عسكريون المسؤولية من الإداريين المدنيين في المناطق التي تقاتل فيها القوات الحكومية أكثر من 100 جماعة متمردة تتنافس على الموارد والسيطرة الإقليمية.

استأنفت حركة 23 مارس-التي يدعي المسؤولون الكونجوليون والسكان المحليون والأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أنها مدعومة من رواندا المجاورة، وهو ما تنفيه حكومة رواندا - القتال في نوفمبر 2021، وتشن منذ ذلك الحين هجومًا وحشيًا في شرق الكونجو.

اتُهمت الجماعة بارتكاب عمليات قتل جماعي واغتصاب مدنيين. وقالت المنظمة الدولية للهجرة في أبريل إن ما يقرب من مليون شخص نزحوا بسبب أعمال العنف منذ عودة حركة 23 مارس للظهور.

أصدرت حركة 23 مارس يوم الجمعة بيانا يدين "بأشد العبارات المذبحة الوحشية للمدنيين العزل"، زاعمة أن عدد القتلى مستمر في الارتفاع وأنه "يبلغ مؤقتا 97 قتيلا، بينهم نساء وأطفال".