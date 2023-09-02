عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة تدين سلطات الكونغو بسبب واقعة الاحتجاجات ضد مهمة حفظ السلام

صدى البلد

قالت الأمم المتحدة إنها تشعر بقلق بالغ بعد مقتل عشرات الأشخاص في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية هذا الأسبوع في احتجاجات ضد مهمة حفظ السلام الطويلة الأمد في منطقة تحاصرها الجماعات المتمردة.

 

كان أعضاء جماعة دينية قد تجمعوا في مدينة جوما للتظاهر ضد مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة المعروفة باسم مونوسكو ومنظمة جماعة شرق أفريقيا بسبب تصاعد العنف.

 

ووفقا لما نشرته فاينانشال تايمز، اتهمت جماعات حقوق الإنسان جيش جمهورية الكونغو الديمقراطية بإطلاق النار على المدنيين خلال الاضطرابات التي وقعت يوم الأربعاء والتي قُتل فيها ما لا يقل عن 43 شخصًا، بينهم شرطي، وأصيب 56 آخرون.

 

قال فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، يوم الجمعة: "للناس الحق في التعبير عن أنفسهم بحرية والتجمع السلمي، حتى لو كان احتجاجًا في الأمم المتحدة". وأضاف أن الأمم المتحدة تلقت معلومات تشير إلى أن عدد القتلى قد يكون أعلى.

 

توجد قوات حفظ السلام التابعة لبعثة مونوسكو في البلاد منذ عام 1999، لكنها واجهت انتقادات بسبب فشلها في وقف عنف المتمردين، ولا سيما عودة ظهور جماعة 23 مارس المسلحة، التي كانت ترهب أجزاء من المنطقة.

 

في العام الماضي، وسط مزاعم بأن الأمم المتحدة فشلت في حماية المدنيين، أدت الاحتجاجات المناهضة لمونوسكو إلى مقتل العديد من الأشخاص، بما في ذلك قوات حفظ السلام.

 

قالت الحكومة الكونغولية يوم الخميس إن 158 شخصا اعتقلوا وإن الجيش فتح تحقيقا في إراقة الدماء.

 

بحسب ما ورد قُتل الضحايا في غوما، عاصمة مقاطعة شمال كيفو، بعد أن واجه الجيش "طائفة دينية صوفية"، التي تجمعت للاحتجاج.

 

قال مسؤولون في العاصمة الكونغولية كينشاسا، إن المجموعة "نفذت أعمالا قوضت النظام العام وتسببت في مقتل ضابط شرطة رجمًا"، مما أدى إلى تدخل قوات الأمن.

 

قالت مونوسكو في بيان يوم الخميس إن قوات الأمن الكونغولية حاولت وفقًا لمسؤوليتها الأساسية عن الأمن في البلاد، منع مظاهرة كان من المتوقع أن تتحول إلى أعمال عنف. قالت بينتو كيتا، رئيسة بعثة مونوسكو، إنها تأسف بشدة لأن "المظاهرة المحظورة تسببت في مقتل مدنيين وأفراد من الشرطة وأفراد من القوات المسلحة الكونجولية".

 

قال توماس فيسي، باحث أول في الكونجو في هيومن رايتس ووتش: "يبدو أن القوات العسكرية الكونغولية أطلقت النار على حشد من الناس لمنع المظاهرة، وهي طريقة قاسية للغاية وغير قانونية لفرض الحظر". "على مدى عامين، استخدمت السلطات العسكرية "حالة الحصار" - الأحكام العرفية - في مقاطعة شمال كيفو لقمع الحريات الأساسية بوحشية". 

 

تصاعد العنف في المنطقة في السنوات الأخيرة، خاصة منذ عودة متمردي حركة 23 مارس إلى الظهور بقوة متجددة بعد توقف دام حوالي 10 سنوات.

 

قال جون بانيين، أحد زعماء المجتمع المدني في جوما الذي انضم إلى الاحتجاجات ضد قوات حفظ السلام في الماضي. وأضاف: "هناك استياء بين السكان فيما يتعلق بمونوسكو، التي لها وجود هنا منذ أكثر من عقدين من الزمن، ولكن الوضع الأمني يتدهور الآن". 

 

في عام 2021، أعلنت حكومة الرئيس فيليكس تشيسيكيدي "حالة الحصار" في شرق جمهورية الكونجو الديمقراطية، حيث يتولى ضباط عسكريون المسؤولية من الإداريين المدنيين في المناطق التي تقاتل فيها القوات الحكومية أكثر من 100 جماعة متمردة تتنافس على الموارد والسيطرة الإقليمية.

 

استأنفت حركة 23 مارس-التي يدعي المسؤولون الكونجوليون والسكان المحليون والأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أنها مدعومة من رواندا المجاورة، وهو ما تنفيه حكومة رواندا - القتال في نوفمبر 2021، وتشن منذ ذلك الحين هجومًا وحشيًا في شرق الكونجو.

 

اتُهمت الجماعة بارتكاب عمليات قتل جماعي واغتصاب مدنيين. وقالت المنظمة الدولية للهجرة في أبريل إن ما يقرب من مليون شخص نزحوا بسبب أعمال العنف منذ عودة حركة 23 مارس للظهور.

 

أصدرت حركة 23 مارس يوم الجمعة بيانا يدين "بأشد العبارات المذبحة الوحشية للمدنيين العزل"، زاعمة أن عدد القتلى مستمر في الارتفاع وأنه "يبلغ مؤقتا 97 قتيلا، بينهم نساء وأطفال". 

جمهورية الكونجو الديمقراطية الأمم المتحدة احتجاجات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أغرب وصية في العالم| لماذا أوصى الملياردير محمد الفايد أن يُكفّن ويُدفن بهذه الطريقة؟

عقب جلسته مع الخطيب|نجم الزمالك السابق يعلن قرب رحيل أمام عاشور عن الأهلي

نجاة مدير أعمال تامر حسني من الموت بعد حادث مروع بطريق العلمين

زوجة سـ. فاح الجيزة تفجر مفاجأة: مش لاقيين أختي نادين لحد دلوقتي

صداقة ومحبة.. محمود العسيلي يقبل يد تامر حسني| فيديو

خاص .. انفراجة في أزمة المنتخب والأهلي.. وغرابة يبلغ الأحمر بالقرار النهائي

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس عبر هذا الرابط

أحمد حسن يزف نبأ سارًا بشأن انضمام سوزا للأهلي

ترشيحاتنا

الاتحاد السكندري يتعاقد مع المدافع أحمد ياسين لمدة موسم

نجاح أم فشل .. ماذا وصلت أوكرانيا في هجومها المضاد على أوكرانيا حتى الآن؟

مطرب شهير ضربها بالمايك | فتح رأس مذيعة عالمية بإصابة بالغة

الأوقاف: مقارئ الجمهور تتجاوز 121 ألف مشارك لأول مرة

سمكة أرنب البحر تثير الرعب على شواطئ ليبيا.. ماذا حدث؟

بعد وطني .. يوسف القعيد: بطمن على مصر لما بشوف "صدى البلد"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ممثلة شهيرة تعتنق الإسلام | وتنهار بالبكاء أمام الكعبة .. صور

قشر السمك اللامع.. ياسمين رئيس تثير الجدل بإطلالة ملفتة

طريقة عمل جلاش أساور باللحمة| بأسهل الخطوات

سعر حقيبة درة في أحدث جلسة تصوير يثير ضجة| لن تتوقعه

فيديو

رئيس شباب النواب: خطوات جادة لإقامة مباريات المصري على ملعب هيئة قناة السويس

زوجة الفنان أحمد فتحي وسر عدم انفصالهما رغم عدم الإنجاب

مرتفع جوي .. تفاصيل درجات الحرارة ومناطق تسجل 45 ..فيديو

إطلاق مؤشر الجنيه 2023.. أسعار الذهب والدولار اليوم .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

اﻟﻤﺰﻳﺪ