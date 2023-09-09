معركة وتبادل إطلاق نار.. ضبط 4 عناصر شديدة الخطورة بأسيوط

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الجنائية الخطرة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجد (4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة "سبق إتهام 3 منهم فى قضايا "سلاح بدون ترخيص - قتل - مخدرات" ، ومطلوب التنفيذ على أحدهم بالسجن المؤبد فى قضية "مخدرات") من متجرى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية بدائرة مركز شرطة الفتح بمديرية أمن أسيوط.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم ولدى إستشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها.. حيث تم السيطرة على الموقف وضبطهم.. وعثر بحوزتهم على (31 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3,100 كيلو جرام - كمية من مخدر الآيس – عدد من الأقراص المخدرة - بندقية آلية - 2 فرد محلى – عدد من الطلقات - مبلغ مالى - دراجة نارية "بدون لوحات معدنية").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.



