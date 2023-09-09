رانيا يوسف تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها.. شاهد

حرصت الفنانة رانيا يوسف، علي مشاركة متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت رانيا يوسف في الصور بإطلالة متميزة مرتدية فستان طويل بالون البيج، ومعتمدة علي الميكب الهادئ الذي أبرز جمال وجهها وتسريحة شعرها السوداء منسدله علي ظهرها.





والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة رانيا يوسف مسلسل “شارع 9” بطولة محمود عبد المغني، نرمين الفقي،نضالالشافعي، سميرة صدقي، أحمد سلامة، ياسر علي ماهر، هدى الإتربي، صبا الرافعي، وآخرون، من تأليف حسينمصطفى محرم، وإخراج محمد عبدالخالق.

وانتهت النجمة رانيا يوسف من تصوير جميع مشاهدها خلال السياق الدرامي لأحداث فيلم "التاروت"، والتي تشاركهاالبطولة فيه النجمة سمية الخشاب، المقرر طرحه قريبا بدور العرض السينمائية.

وكشفت الشركة المنتجة للفيلم عن تفاصيل الشخصية التي تلعبها رانيا يوسف خلال أحداث الفيلم، وهيشخصية"ماري" والتي تتعرض لحادث ما سيتم الكشف عنه حينما يتم عرض العمل في سباق عيد الأضحى، يسبب لهاأزمة نفسية جراءهذا الحادث، ويؤثر عليها بشكل كبير في حياتها، ويسبب لها العديد من المشاكل النفسية، والتيمنأبرزهاأنها تخونحبيبها، الشخصية التي يقدمها الفنان محمد سليمان.