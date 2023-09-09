عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رانيا يوسف تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها.. شاهد

رانيا يوسف
رانيا يوسف

حرصت الفنانة رانيا يوسف، علي مشاركة متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

 

وظهرت رانيا يوسف في الصور بإطلالة متميزة مرتدية فستان طويل بالون البيج، ومعتمدة علي الميكب الهادئ الذي أبرز جمال وجهها وتسريحة شعرها السوداء منسدله علي ظهرها.


 

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة رانيا يوسف مسلسل “شارع 9” بطولة محمود عبد المغني، نرمين الفقي،نضالالشافعي، سميرة صدقي، أحمد سلامة، ياسر علي ماهر، هدى الإتربي، صبا الرافعي، وآخرون، من تأليف حسينمصطفى محرم، وإخراج محمد عبدالخالق. 

وانتهت النجمة رانيا يوسف من تصوير جميع مشاهدها خلال السياق الدرامي لأحداث فيلم "التاروت"، والتي تشاركهاالبطولة فيه النجمة سمية الخشاب، المقرر طرحه قريبا بدور العرض السينمائية.

 

وكشفت الشركة المنتجة للفيلم عن تفاصيل الشخصية التي تلعبها رانيا يوسف خلال أحداث الفيلم، وهيشخصية"ماري" والتي تتعرض لحادث ما سيتم الكشف عنه حينما يتم عرض العمل في سباق عيد الأضحى، يسبب لهاأزمة نفسية جراءهذا الحادث، ويؤثر عليها بشكل كبير في حياتها، ويسبب لها العديد من المشاكل النفسية، والتيمنأبرزهاأنها تخونحبيبها، الشخصية التي يقدمها الفنان محمد سليمان.

الفنان محمد سليم الفنانة رانيا يوسف النجمة سمية الخشاب شارع 9 مسلسل “شارع 9” ياسر علي ماهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نقل لاعب منتخب مصر للمستشفى بعد انتهاء مباراة إثيوبيا

تحول مفاجئ.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

بعد تقسيم الشركة الشرقية للدخان.. الأسعار الجديدة لـ السجائر.. تفاصيل

قرار عاجل بشأن زي المعلمين والطلاب في المدارس خلال العام الجديد

الثلاثة ولعوا في الشقة بالراجل ومراته.. جريمة مروعة بإمبابة | والسبب مثير

مفاجأة بشأن حالة الجو خلال الساعات المقبلة.. الأرصاد تعلن تقلبات جديدة

تغير مفاجئ بداية من غد.. تفاصيل الساعات القادمة في الطقس

وفاة والدة الإعلامي تامر أمين مقدم برنامج "آخر النهار"

ترشيحاتنا

رمضان السيد: عقلية محمد صلاح الأفضل في العالم

عالمة تكتشف وجود تمساح في معدة ثعبان عملاق بورمي | صور

تشتري إم جي 5 ولا هيونداي إلنترا HD.. اعرف الفرق

موبايلات من شاومي ستحصل على إصدار MIUI 15| القائمة الكاملة

بشري سارة بشأن مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لطلاب الدور الثاني

ما هي طريقة الاستغفار الصحيحة.. وهل يجوز بنية جلب الرزق؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الشباب اكثر عرضة لأمراض القلب في هذه الحالة.. حسام موافي يوضح

بفستان وباروكة.. أسما شريف منير تفاجئ متابعيها بلوك باربي

بعد الهجوم عليها بسبب الحجاب.. شاهد إطلالات نسرين أمين بدونه

ياسمين عز تجذب الأنظار بفستان أسود حرير

فيديو

عن إتجاهه للغناء.. الملحن محمد يحيى: إحنا ولا بتوع المهرجانات اللي المفروض نغني؟

ظهور سيف شكري لاعب منتخب مصر للمصارعة الهارب في هذا البلد/فيديو جراف

تصريح مستفز.. الحجاب والأخلاق يضعان الفنانة نسرين أمين في مرمى النقد

صيد الداهرة.. حرفة ارتبطت بطبيعة بورسعيد الجغرافية منذ نشأتها | شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ