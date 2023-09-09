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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

منه فضالي تخطف الأضواء في أحدث ظهور لها من أمام البحر

منه فضالي
منه فضالي

خطفت الفنانة منه فضالي انظار متابعيها في أحدث إطلالتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام".

 

وتألقت منه فضالي بإطلالة أنوثية، حيث ارتدت تيشرت بالون الابيض ونسقت معه بنطال جينز أبرز رشاقة خصرها،ووضعت لمسات من المكياج الناعم مرتكزًا على الكحل لتبرز جمال عينيها وأحمر الشفاه.


 

أول أعمال منة فضالي 

وشاركت الفنانة منة فضالي خلال مشوارها الفني فى العديد من الأعمال، حيث شاركت في أول عمل لها في مسلسلبعنوان أين قلبي مع الفنانة يسرا.

وبعدها قدمت منة العديد من الأعمال مثل الملك فاروق الناس فى كفر عسكر وآن الأوان ولحظات حرجة  وسكة الهلاليوعفاريت السيالة.
 

أشهر أعمالها فى الدراما

وقدمت منة فضالي الكثير من الاعمال والتى تخطت حتى الآن ما يقرب من 100 عمل متنوع ما بين الدراما والسينما ومنأشهر أعمالها فى الدراما

مسلسل زمن عماد الدين والعمة نور والليل واخرة وأخر المشوار وأحلام هند الخشاب وللثورة حسابات أخرى وبنات فىالتلاتين واللص والكتاب والزناتي مجاهد وحضرة الضابط أخي ونساء لا تعرف الندم ومزاج الخير وسلسال الدم والأخوةاعداء ووش تاني وأفراح أبليس وقيد عائلي وسكن البنات والونش.

 

أشهر أعمالها فى السينما 

اما السينما فقدمت الكثير من الأفلام فيلم هو في ايه والباشا تلميذ والشبح وأزمة شرف ونور عيني والديلر وعلمني حبكوتحت الترابيزة وبراءة ريا وسكينة.

الباشا تلميذ اعمال منة فضالي اللص والكتاب الليل وآخره براءة ريا وسكينه

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