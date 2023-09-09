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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

جمال شعبان: الحزن يؤثر على صحة القلب وقد يؤدي إلى الوفاة

جمال شعبان
جمال شعبان

كشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، عن بعض الآثار التي يتركها الزعل و كيف يؤثر بها على صحة الإنسان.

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وكتب جمال شعبان في منشوره: "هل الزعل فعلا بيتعب القلب؟!..الزعل بيكسر القلب فعلا هذه  حقيقة علمية وحالات إكلينيكية واقعية بنشوفها مش كناية بلاغية ولا تعبير مجازي."

أضاف شعبان: "القلب اللي ع اليمين في الصورة قلب مكسور شايفينه ضعيف وانكمش ازاي
القلب اللي ع الشمال قلب سليم  شايفينه محتفظ بقوامه وشكله ووظيفته ازاي، الزعل والصدمات العاطفية والفشل في الحب  وفقدان الأحبة بيكسر القلب وممكن ينتهي بموت مفاجيء."

 هل الزعل يؤثر على صحة القلب

تابع:"الزعل بينشط الادرينالين والنور أدرينالين وبيحبط إفراز هورمونات السعادة زي السيروتونين ودا بيعمل زي شلل في عضلة القلب وترهل وتمدد في القلب بيبقي زي البالون العلماء سموا الحالة دي متلازم القلوب المنكسرة  هي منكسرة عاطفيًا وعضويًا Broken heart syndrome علشان كدا ربنا في القرآن دايما يقول لا تحزن، ويقول عن عن  أهل الجنة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
وأهل الجنة شكروا ربنا مش علي الجنات والأنهار والعيون والفاكهة والغلمان والحور لكن قالوا
الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن يعني الجنة هي عدم الحزن."

 

الزعل صحة الإنسان الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق متلازم القلوب المنكسرة أدرينالين

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