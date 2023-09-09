رئيس الوزراء الهندي يفتتح قمة العشرين ويدعو الاتحاد الأفريقي للانضمام

افتتح رئيس الوزراء الهندي ناريندار مودي، اليوم السبت 9 سبتمبر، قمة دول العشرين التي تستضيفها العاصمة نيودلهي.

وانطلقت قمة "مجموعة العشرين" في الهند، تحت شعار "أرض واحدة – عائلة واحدة – مستقبل واحد".

وقال مودي، في كلمته التي جاءت مع افتتاح القمة، إنه يؤمن بوجود اتفاق بشأن ضم الاتحاد الأفريقي إلى كتلة "مجموعة العشرين".

ووجه رئيس الوزراء الهندي الدعوة إلى الاتحاد الأفريقي لكي يصبح عضواً دائماً في المجموعة التي تضم 19 دولة إلى جانب الاتحاد الأوروبي، بحسب ما أوردته شبكة "بلومبرج" الأمريكية.

يذكر أن إندونيسيا وأستراليا تعارضان انضمام الاتحاد الأفريقي إلى مجموعة العشرين، فيما تؤيد هذه الخطوة من قبل الاتحاد الأوروبي وفرنسا والولايات المتحدة.