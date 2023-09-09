مودي يروج لاسم بهارات بدلا من الهند بقمة العشرين.. فهل يعجب ذلك المعارضة؟

بدأ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أعمال قمة مجموعة العشرين في نيودلهي اليوم، السبت، بلوحة أمامه تحمل بيانًا سياسيًا يحمل الاسم الهندي للبلاد “بهارات”، وفق ما ذكرت صحيفة “نيكي آيشيا”.

وقال مودي، خلال افتتاح الجلسة الافتتاحية للتجمع الذي يستمر يومين، إن رئاسة الهند لمجموعة العشرين هي "رمز للشمول"، سواء داخل الهند أو خارجها.

وأثارت دعوة عشاء مجموعة العشرين التي أشارت إلى الهند باسم بهارات في وقت سابق قبل أيام، خلافًا سياسيًا داخليًا، حيث اتهمت أحزاب المعارضة الحكومة بمحاولة إعادة تسمية البلاد من جانب واحد.

كل من الهند وبهارات، والتي تأتي من اللغة السنسكريتية، هي أسماء رسمية مذكورة في الدستور، لكن تداولها ليس بالشيء السهل أو اليسير.

وفي تصريحات مقتضبة باللغة الهندية، أعلن مودي أن الاتحاد الأفريقي قد مُنح العضوية الدائمة في مجموعة العشرين، وهو إنجاز مهم، حيث تدعو الهند إلى مشاركة عالمية أكبر من قبل دول "الجنوب العالمي".

وقال: "بهذا الشعور بالشمول، اقترح بهارات منح الاتحاد الأفريقي عضوية دائمة في مجموعة العشرين".

وأضاف: "أنا واثق من أننا جميعا (في المجموعة) لدينا إجماع على هذا، ووبالتالي أدعو رئيس الاتحاد الأفريقي إلى شغل مقعده".