بحث سُبل التعاون بين معهد تكنولوجيا المعلومات وجامعة العريش

استقبل الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش بشمال سيناء، الدكتورة هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لبحث سُبل التعاون بين المعهد والجامعة، وعرض الخطط ومتابعة البرامج التدربية المقدمة للطلاب والخرجين وأهل سيناء خلال العام الجديد.

رافقها في الزيارة الدكتورة إيمان عزب، مدير فرع المعهد بجامعة قناة السويس، والدكتور أحمد لطفي، مدير برامج التدريب المكثف بالمعهد، وبسمة جعفر، مدير إدارة الموارد البشرية بالمعهد، والدكتور أسامة عمار، المدير الإداري لفرع المعهد بجامعة قناة السويس.



ورحب رئيس الجامعة بالضيوف، وأثنى على التعاون المثمر والفعال مع وزارة الاتصالات ومعهد (ITI)؛ وآخرها إنشاء وتشغيل مركز إبداع مصر الرقمية بالجامعة؛ لتقديم الخدمات التدريبية لطلاب الجامعة وأهل سيناء لصقل مهاراتهم التكنولوجية وفق متطلبات سوق العمل.

وأكد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، خلال اللقاء، أهمية الدورات التى يقدمها المعهد لطلاب الجامعة وأهالي سيناء ودورها فى تنمية وتطوير مهارات الطلاب وتزويدهم بالمهارات اللازمة التى تساعدهم على تقليص الفجوة بين الدراسة النظرية والواقع الفعلي ومتطلبات سوق العمل.

تعزيز دور المعهد

وحرصت الدكتورة هبة صالح ورئيس الجامعة، على تفقد ومتابعة متدربي المعهد لدورة أُغسطس، حيث تم الاستماع إلى المتدربين، ومناقشة المردود من التدريب، وآرائهم حول تعزيز دور المعهد داخل الجامعةِ.

وفى نهاية الزيارة، استعرضت الدكتورة هبة صالح الدورات التى قدمها المعهد للطلاب والخريجين وأهل سيناء، كما تم توزيع شهادات التخرج من برنامج التدريب الصيفي على متدربي دورة يوليو 2023م، وتوزيع شهادات التخرج على خريجى البرامج التدريبية.

وأكد الدمرداش استمرار البرامج التدريبية والجدارات لتأهيل الطلاب وأهالي سيناء، وذلك من منطلق الدور المجتمعي للجامعة.

