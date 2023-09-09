بعد تصدرها التريند بمشهد في سفاح الجيزة.. داليا شوقي: بطور من نفسي بالرقص

تحدثت الفنانة داليا شوقي، عن كواليس مشاركتها في مسلسل سفاح الجيزة، معربة عن فخرها بالمشاركة في المسلسل، وفرحتها بردود الأفعال حوله.

وقالت داليا شوقي ، في لقاء خاص مع كاميرا موقع صدى البلد الإخباري، إنها تتعامل مع المتجاوزين على السوشيال ميديا بـ البلوك، لافتة إلى أنها تطور من نفسها بالرقص.

وتلعب داليا شوقي، في مسلسل سفاح الجيزة شخصية فتاة شعبية تدعى سلمى، وحققت الشخصية جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

داليا شوقي بمهرجان الدراما

حرصت الفنانة داليا شوقي ، على الحضور بكامل أناقتها وذلك أثناء ترشحها لجائزة أفضل وجه صاعد عن دورها في مسلسل "وبينا ميعاد"، ضمن جوائز مهرجان القاهرة للدراما.

وأطلت داليا شوقي بفستان أنيق باللون الأخضر الفاتح وبفتحة جانبية لأعلى الفخذ،من تصميم شهيرة لاشين ، أما تصميم الصدر جاء على شكل Hulter، ويصل سعره إلى 1800 دولار أي ما يعادل 56 ألف جنيه مصري.

سفاح الجيزة يتصدر التريند

وتصدر مسلسل سفاح الجيزة التريند المصري عقب عرض أولى حلقتين الأسبوع الماضي وحقق نسبة مشاهدة عالية عبر منصة شاهد، كما تصدر موال العدل فوق الجميع لبدرية السيد قائمة الأكثر استماعا بعد إعادة تقديمها فى المسلسل.



أحمد فهمي يتحدث عن سفاح الجيزة

وكشف الفنان أحمد فهمي، كواليس تقديمه لمسلسل سفاح الجيزة، قائلا:" حبيت أختار حاجة مختلفة وتعتبر تحديا جديدا بالنسبة لي ".

وقال أحمد فهمي في حواره على قناة " القاهرة الإخبارية"، :" عجبني التحدي المتواجد في مسلسل سفاح الجيزة وهو خارج إطار الأعمال الكوميدية التي قدمتها ". وأضاف احمد فهمي :" هذه النوعية من المسلسلات ليست منتشرة في مصر بشكل كبير ".

وتابع أحمد فهمي :" قصة سفاح الجيزة حقيقية وصاحب القصة الحقيقية مازال على قيد الحياة"، مضيفا:" بدأت أسال الناس اللي احتكت بهذا الشخص للتعرف على كل شيء يرتبط بشخصية سفاح الجيزة ".

وأكمل أحمد فهمي :" اشتغلت مع طبيب نفسي لتحضير شخصية سفاح الجيزة واتقان كافة تفاصيل الشخصية".

أبطال مسلسل سفاح الجيزة

مسلسل سفاح الجيزة، بطولة النجوم أحمد فهمي، باسم سمرة، حنان يوسف وصلاح عبد الله، ركين سعد، داليا شوقي، والعمل من تأليف محمد صلاح العزب وورشة كتابة إنجي أبو السعود وعماد مطر، وإخراج هادي الباجوري.