بسبب كولر | استقالة طبيب الأهلي

كشف مصدر بالأهلي أن الدكتور تامر أبو العينين رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي رحل عن منصبه خلال الساعات الماضية.



وقال المصدر إن هناك بعض الخلافات بين السويسري مارسيل كولر وطبيب الفريق تسببت في رحيله.



وكان الأهلي قد خاض معسكرًا في النمسا لمدة 10 أيام، تخللته مباراة ودية أمام فريق «NK Aluminiji» السلوفيني، وانتهت بفوز الفريق بنتيجة 3-1.



وشهد معسكر الفريق تدريبات مكثفة تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، الذي وضع برنامجًا قويًّا للاعبي الفريق تم تنفيذه خلال فترة المعسكر، وذلك للوصول باللاعبين إلى الجاهزية البدنية والفنية المطلوبة قبل انطلاقة الموسم الجديد.



ويستهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مشواره في الموسم الجديد، بخوض مواجهة كأس السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، يوم 15 سبتمبر الجاري.

