غير التجميل.. زيت الورد يحمي من مشاكل صحية ويقضي على الفيروسات وتقوية الخصوبة

يعد زيت الورد من المواد الطبيعية التى تمتلك فوائد صحية عديدة.



ونقدم لكم أهم فوائد زيت الورد الطبية وذلك وفقا لما جاء فى موقع “organicfacts”

يقلل من القلق

يساعد زيت الورد على تعزيز احترام الذات والثقة والقوة العقلية بينما يحارب القلق بكفاءة وتم تأكيد هذه التأثيرات المزيلة للقلق لزيت الورد من خلال دراسة أجريت عام 2004 ونشرت في علم الصيدلة والكيمياء الحيوية والسلوك.

تشير دراسة أجريت عام 2009 في جامعة سريناكارينويروت في تايلاند إلى أن زيت الورد له تأثير مريح على الأشخاص الذين يعانون من التوتر والاكتئاب وفي هذه الدراسة، تم تطبيق زيت الورد موضعيًا على الأشخاص وتم إعطاؤهم أقنعة تنفس لتحليل تأثير زيت الورد بشكل مستقل عن أي تحفيز حاسة الشم، وأظهرت النتائج تحسنا ملحوظا في معدل التنفس، وتشبع الأكسجين في الدم، وضغط الدم الانقباضي. في الواقع، أكد المشاركون أيضًا أنهم شعروا بالهدوء والاسترخاء.

يساعد في العناية بالبشرة

يمكن أن يساعد زيت الورد العطري في التحكم في نسيج الجلد والعديد من الأمراض الجلدية المرتبطة بتمايز الخلايا الكيراتينية. الخلايا الكيراتينية هي حراس البوابة الذين يحافظون على حماية بشرتك من الحرارة والأشعة فوق البنفسجية وفقدان الماء والبكتيريا المسببة للأمراض والطفيليات وتحدث أمراض مثل الصدفية والتهاب الجلد التأتبي عندما يكون هناك تمايز في توزيع الخلايا الكيراتينية.

يمكن أن يكون زيت الورد العطري ذا أهمية كبيرة لأولئك الذين يهتمون كثيرًا بمظهرهم. يجعل الندبات وعلامات الدمامل وحب الشباب والجدري الموجودة على الجلد تتلاشى بسرعة.

وهذا يشمل تلاشي علامات التمدد، وندبات الجراحة،والشقوق الدهنية المرتبطة بالحمل والولادة، ويرجع الكثير من هذا إلى النشاط المضاد للأكسدة لزيت الورد العطري، والذي يحفز عمليات شفاء الجلد.

يساعد في تهدئة الالتهاب

قد يعمل زيت الورد العطري على تهدئة المريض المصاب بحمى شديدة عن طريق تخدير الالتهاب، كما يمكن أن يكون مفيداً في حالات الالتهابات الأخرى الناجمة عن العدوى الميكروبية وتناول المواد السامة لما له من خصائص مضادة لاستقبال الألم.

يعالج الجروح

استخدم الطب الفارسي القديم زيت الورد لعلاج الجروح لما له من خصائص مضادة للعدوى. يمكنك استخدام الزيت موضعيًا عن طريق تخفيفه بزيت ناقل ولكن تأكد من استشارة طبيبك قبل تجربته.

يخفف من التشنجات

يخفف زيت الورد الأساسي بشكل فعال من التشنجات في الجهاز التنفسي والأمعاء، وكذلك التشنجات العضلية في الأطراف المختلفة، كما أنه يساعد في علاج التشنجات وشد العضلات والتشنجات والكوليرا التشنجية الناتجة عن التشنجات.

تشنجات البطن



يحمي من الفيروسات

يعد الحصول على الحماية من الفيروسات أو تطعيم نفسك ضدها جميعًا مهمة صعبة نظرًا لأن بعضها يستمر في التحور وخداع نظام المناعة لدينا. الحل لذلك هو استخدام عامل مضاد للفيروسات يعمل كدرع ضد أي نوع من الفيروسات. يعد زيت الورد العطري أحد هذه الدروع، وقد أظهرت الدراسات أنه يحمي من أنواع عديدة من العدوى.

مثير للعلاقة الزوجية

من كيوبيد نفسه إلى عشاق التكنولوجيا الفائقة في العصر الحديث، يعلم الجميع مدى أهمية الورود في القسم الرومانسي. العنصر الأساسي هو الزيت العطري للزهرة و رائحته يمكن أن تثيرك، وقد تعزز الرغبة بينما تثير المشاعر الرومانسية التي تعتبر ضرورية لحياة جنسية ناجحة.

يقضي على البكتيريا

وهو مبيد جيد للجراثيم . ويمكن استخدامه في علاج التيفوئيد، والإسهال ، والكوليرا، والتسمم الغذائي، وغيرها من الأمراض التي تسببها البكتيريا. علاوة على ذلك، يمكنه علاج الالتهابات البكتيرية الداخلية مثل تلك الموجودة في القولون والمعدة والأمعاء والمسالك البولية، وكذلك الالتهابات الخارجية على الجلد والأذنين والعينين والجروح.

ينقي الدم

يعمل زيت الورد العطري على تنقية الدم عن طريق المساعدة في إزالة السموم وتحييدها. بمجرد تنقية دمك وخلوه من السموم، فأنت محمي من الدمامل والطفح الجلدي والقروح والأمراض الجلدية، بالإضافة إلى الحالات الخطيرة التي يمكن أن تسببها الجذور الحرة، مثل السرطان وأمراض القلب .



يساعد في تسهيل الدورة الشهرية

قد يساعد زيت الورد في تخفيف آلام المعدة. وهو فعال بشكل خاص لأولئك الذين يعانون من الدورة الشهرية المتعسرة وغير المنتظمة. يمكن أن يساعد التدليك بزيت الورد الممزوج بالزيت الناقل في تخفيف التشنجات والغثيان والتعب مع تقليل الألم المرتبط بالحيض ومتلازمة ما بعد انقطاع الطمث.

يمنع النزيف المفرط

يمكن أن تكون خاصية زيت الورد العطري هذه مفيدة جدًا للأشخاص الذين يعانون من نزيف (نزيف خارجي أو داخلي) بعد الإصابة أو الجراحة. وهذا يسرع عملية تخثر الدم وتخثره ويوقف النزيف الزائد.

قد يمنع السمية

ولا يمكن أن يكون هناك ملين ذو رائحة أفضل من هذا، وهذه فائدة مثيرة للسخرية بالنسبة للملين ويمكن أن يكون بمثابة ملين غير ضار وفعال، وله رائحة جميلة ولا يسبب أي آثار جانبية ضارة. وقد يؤثر أيضًا على عضلات الأمعاء والشرج للمساعدة في تنظيف الأمعاء وهذا قد يساعد في فقدان الوزن ومنع السمية المفرطة في الجسم.

فوائد أخرى

قد ينظم إنتاج الهرمونات ويساعد على توازنها. فهو من أفضل الزيوت التي تمنحك بشرة مشرقة ونضرة وشبابية والرائحة تبقيك مشحونًا وتشعر بالسعادة. قد يعزز الدورة الدموية، ويعتني بالقلب، ويقلل من ضغط الدم، ويساعد في علاج الصداع، والربو، والجفاف، وإفراز الدم، والتهابات أخرى.