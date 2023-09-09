نصف خنزير ونصف إنسان|شاهد.. ماعز تنجب مخلوقاً أشبه بالشيطان.. ما القصة؟

أنجبت ماعز أحد المزارعين مخلوقًا "نصف خنزير ونصف إنسان"، والذي تخشى عائلته الآن أنه قد يجلب الحظ السيئ لأنه "ملعون".

وبحسب صحيفة “ديلي ستار” قالت جوزفين ريبيك إن الماعز الحامل دخلت في المخاض في وقت سابق في المزرعة الصغيرة في سلطان كودارات بالفلبين، وأنجبت ما يعتقد البعض أنه "شيطان متحول".

معزة تنجب مخلوق اشبه بالشيطان

كان لا بد من إخراج المولودين بعملية قيصرية، لكن المتفرجين أدركوا بسرعة أن شيئًا ما لم يكن صحيحًا وأن أحدهما "يبدو مثل الخنزير، مع مزيج من البشر".

وكانت هناك صرخات رعب عندما خرج أحد الحيوانات ذات المظهر الغريب من الماعز.

وقالت جوزفين “الحيوان المولود كان يشبه الخنزير، مع مزيج من البشر، حتى أن الحيوان الصغير الذي ليس له فراء وكأنه الإنسان الصغير".

وقالت: "لقد صدمنا.. ولا يمكننا أن نفسر كيف يبدو الأمر هكذا.. وتوافد جميع جيراننا على منزلنا لإلقاء نظرة فاحصة".

معزة تنجب مخلوق اشبه بالشيطان

ومن المؤسف أن الرضيعين والماعز الأم ماتوا جميعًا، مما أثار مخاوف من أن المخلوق كان "شيطانًا متحولًا" ملعونًا يجلب الحظ السيئ.

وأضافت جوزفين: "لا أحد يعرف ما هو، لكنه ليس عنزة. إنه مخيف. كلنا نتساءل: لماذا حدث ذلك وما إذا كان حظا سيئاً"؟.