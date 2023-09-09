الأمم المتحدة لـ شعب المغرب: نحن بجانبكم ونسعى جاهدين لدعمكم

أعلن نائب الأمين العام للأمم المتحدة، عن دعمه للمملكة المغربية جراء تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد امس وقال في رسالة الى المغاربة "نقول لشعب المغرب نحن بجانبكم ونسعى جاهدين لدعمكم، وفقا لما نقلته وسائل إعلام.

وقالت منسقة الأمم المتحدة بالمغرب: سنضع إمكاناتنا تحت تصرف حكومة المغرب لتقديم كل المساعدة في هذه الظروف الصعبة.

وأضافت "نعرب عن حزننا العميق ونتقدم بأحر التعازي للشعب والحكومة المغربيين".

قالت وزارة الداخلية المغربية إن ما لا يقل عن 1037 شخصا لقوا حتفهم نتيجة الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب ليلة الجمعة، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية.

ويعد هذا التحديث، مراجعة تصاعدية ثانية لعدد القتلى ويعكس الصعوبة التي تواجهها السلطات في الوصول إلى المناطق الريفية النائية من البلاد التي تضررت بشدة.