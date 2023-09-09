خرافي.. مي عمر تثير جدلا بسبب سعر إطلالتها الملفتة في أحدث ظهور

شاركت الفنانة مي عمر، جمهورها، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”، صورا جديدة لها.

وظهرت مي عمر بإطلالة أنيقة ومميزة، خطفت بها الأنظار، حيث كانت مرتدية فستانا قصيرا باللون الأخضر، ذات الريش، وأثارت الجدل بين متابعيها؛ بسبب سعر إطلالتها، إذ بلغ سعر الفستان 7,900 دولار أي نحو 261 ألف جنيه مصري.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتفيها.

على جانب آخر، بدأت مي عمر تصوير مسلسلها الجديد "نعمة الأفوكاتو" خلال الأيام المقبلة.

ومسلسل "نعمة الأفوكاتو" مكون من 15 حلقة ومن المقرر عرضه في رمضان 2024 من تأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي، إنتاج مها سليم ويشارك في بطولته أحمد زاهر وطارق النهري.

وتقدم مي عمر خلال أحداث المسلسل شخصية "نعمة" التي تعمل محامية.

IMG_1325

IMG_1324