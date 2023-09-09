محلل اقتصادي يوضح أهم الملفات المطروحة على طاولة مجموعة العشرين .. فيديو

كشف محمد أنيس، المحلل الاقتصادي، عن أهم الملفات المطروحة على طاولة مجموعة العشرين.

قال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن مجموعة العشرين حسب تكوينها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة تعتبر أرض المعارك بين المجموعات الدولية، ومنها المجموعة الدولية مع أمريكا، وروسيا والصين وباقي الدول.

وأضاف أنيس أن مجموعة العشرين تعتبر أرضًا للتوافق بين تلك الدول وصراعاتها مع بعضها البعض، لأنها تجتمع بالقمة وتناقشها وتحاول الوصول إلى حلول.

وأشار إلى أن هناك مجموعة من القضايا الاقتصادية الدولية ستتم مناقشتها، ومنها قضية التغير المناخي وكيفية مواجهته، والتنمية الاقتصادية المستدامة وتحقيق أهداف الأمم المتحدة.