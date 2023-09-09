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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محلل اقتصادي يوضح أهم الملفات المطروحة على طاولة مجموعة العشرين .. فيديو

مجموعة العشرين
مجموعة العشرين

كشف محمد أنيس، المحلل الاقتصادي، عن أهم الملفات المطروحة على طاولة مجموعة العشرين.

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رد المستشار الألماني على اعتراض أوكرانيا بشأن إعلان مجموعة العشرين

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الإحصاء: 21.1% ارتفاعاً في قيمة الصادرات المصرية لدول مجموعة العشرين خلال 2022

 

قال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن مجموعة العشرين حسب تكوينها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة تعتبر أرض المعارك بين المجموعات الدولية، ومنها المجموعة الدولية مع أمريكا، وروسيا والصين وباقي الدول.

وأضاف أنيس أن مجموعة العشرين تعتبر أرضًا للتوافق بين تلك الدول وصراعاتها مع بعضها البعض، لأنها تجتمع بالقمة وتناقشها وتحاول الوصول إلى حلول.

وأشار إلى أن هناك مجموعة من القضايا الاقتصادية الدولية ستتم مناقشتها، ومنها قضية التغير المناخي وكيفية مواجهته، والتنمية الاقتصادية المستدامة وتحقيق أهداف الأمم المتحدة.

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