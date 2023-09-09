برلماني يثمن مشاركة مصر بقمة العشرين.. ويؤكد: انضمام الاتحاد الإفريقي انتصار للقارة

ثمن المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة في قمة مجموعة العشرين G20 المنعقدة في مدينة نيودلهي، مؤكدا أن الدعوة تعكس الدور الفاعل الذي تلعبه الدولة المصرية على الساحة الإقليمية والدولية، للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، رغم ما يتعرض له العالم من متغيرات بسبب الأزمات العالمية المتتالية، والتي كان لها تداعيات سلبية ملحوظة على الاقتصاد العالمي، بما في ذلك الاقتصاديات الضخمة في العالم.

وأشار عثمان، في بيان، إلى أن وجود مصر بين القوى الاقتصادية الكبرى في العالم؛ يعكس ثقة دول العالم في قدرة مصر على عبور أزماتها الاقتصادية، في ظل ما تمكنت من إنجازه خلال السنوات الماضية من مشروعات تنموية مؤثرة ساهمت في تحسين مناخ الاستثمار، وإتاحة فرصة جديدة أمام المستثمرين الأجانب والمحليين في مجالات وقطاعات حيوية سيكون لها دور مهم في المستقبل، أبرزها مشروعات الطاقة المتجددة.

وقال النائب أحمد عثمان، إن مصر في قمة العشرين تمثل دول أفريقيا، لذلك سيكون لها دور مهم في عرض قضايا القارة وما تواجهه من تحديات بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية، وتأثير التغيرات المناخية على خطط التنمية التي تتبناها دول القارة، مؤكدا ضرورة أن تتحمل الدول المتقدمة التزاماتها تجاه الدول الفقيرة التي تعاني بسبب أزمات عالمية لا علاقة لهم بها، لذلك لابد من بحث إتاحة التمويل اللازم لدول القارة لاستكمال مشروعات التنمية ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية ومنها التصحر والجفاف والفيضانات.

وأكد عثمان أهمية إعلان قمة العشرين انضمام الاتحاد الإفريقي كعضو أساسي، حيث يضم في عضويته 55 دولة دولة، ويبلغ مجموع ناتجه المحلي الإجمالي 3 تريليونات دولار، معتبرا ذلك انتصارا دبلوماسيا كبيرا لدول القارة من أجل صياغة مجتمع عالمي أكثر توازنا ومرونة في التعاطي مع قضايا الدول الفقيرة.