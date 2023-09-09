الدقهلية .. منشأت الرعاية الاساسية تستقبل 879 ألف مواطن خلال أغسطس

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن المنشآت الصحية التابعة لإدارة الرعاية الأساسية استقبلت 879 الف مواطن خلال اغسطس في وحدات ومراكز طب الأسرة بنطاق المحافظة .



أضاف الدكتور تامر الطنبولي مدير إدارة الرعاية الأساسية أن الخدمات تضمنت الكشف الطبي لحالات الاستقبال والتحاليل بالمعمل إلى جانب خدمات التطعيمات وتنظيم الاسرة وصرف الألبان.

أشار الطنبولي إلى أنه تم رفع عدد عيادات لمنظومة العيادات المسائية وإلى 27 منشآة ستكون مؤهلة للعمل على مدار 24 ساعة في تخصصات الباطنة والأطفال والنساء والجلدية مع توفير كافة مستلزمات التشغيل ومكافحة العدوي.

كما لفت إلى افتتاح 3 اقسام علاج طبيعي بادارتي المنصورة وأجا واستمرار أعمال مبادرات الصحة العامة و 100 يوم صحة ( الأمراض المزمنة -الاعتلال الكلوي- السمعيات- كبار السن- الغدة الدرقية- قلبك أمانة -حقك تنظمي -المقبلين على الزواج- فحص الأم والجنين- صحة المرأة- الأمراض الوراثية).