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رئيس التحرير
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برلمان

مصطفى الأشرم لـ«صالون التنسيقية»: الاتحادات الطلابية مهمة لإعداد كوادر سياسية مدربة

صدى البلد

قال مصطفى الأشرم، رئيس اتحاد طلاب جامعة الجلالة، إن الاتحادات الطلابية مهمة؛ لإعداد كوادر سياسية مدربة، ولديها وعي سياسي، تستطيع من خلاله الانضمام للأحزاب السياسية، وممارسة العمل السياسي.

جاء ذلك، خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال جلسته النقاشية الثانية حول "الشباب والاتحادات الطلابية.. تمكين مستحق للمستقبل" .
 

وأكد الأشرم، أهمية تدريب وتأهيل الشباب داخل الجامعات من خلال الاتحادات الطلابية، وأشار إلى أن الحوار الوطني فرصة للشباب للتعبير عن آرائهم بكل حرية.

أدار الحوار خلال الصالون؛ مصطفى كريم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة الأولى، من الصالون؛ كلا من؛ الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف، رانا رجب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عزوز عادل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

بينما شارك في الجلسة الثانية من الصالون، كلا من؛ النائب شريف الجابري، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، محمد أسامة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، محمد مخاليف، أمين شباب حزب المصريين الأحرار، مصطفى الأشرم، رئيس اتحاد طلاب جامعة الجلالة.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.

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