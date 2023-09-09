روسيا تسقط طائرة مسيّرة أوكرانية في شبه القرم

أعلنت السلطات الموالية لروسيا في شبه جزيرة القرم، اليوم السبت، عن إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية في شمال غرب شبه الجزيرة.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال سيرجي أكسيونوف، رئيس إدارة شبه الجزيرة الذي عينته روسيا، اليوم السبت، إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرة بدون طيار في شمال غرب شبه جزيرة القرم.

وفي وقت سابق، قال رئيس بلدية دونيتسك المعين من قبل روسيا، أليكسي كوليمزين، اليوم السبت، إن مدنيا قتل وأصيب آخر في قصف أوكراني لمدينة دونيتسك.

وقال كوليمزين في قناته على تيليجرام إن عددا من المباني تضررت في عدة أحياء بالمدينة.