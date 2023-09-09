التنمية الصناعية: الرئيس السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا لدعم القطاع في مصر

قال رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، المهندس محمد عبد الكريم، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا لدعم الصناعة في مصر، وإن هناك تركيزًا غير مسبوق على هذا القطاع، مقارنة بالسنوات السابقة، موضحا أن هناك تقدمًا كبيرًا يجري في هذا الصدد، وسيترجم هذا التركيز إلى نتائج إيجابية في المستقبل القريب.

وأشار محمد عبد الكريم، خلال مشاركته في حوار ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل على قناة “الحياة” إلى أنه في الفترة الأخيرة، تم التركيز بشكل كبير على دعم الصناعة؛ من خلال إنشاء بيئة تشريعية وعملية مناسبة، وتهيئة مناخ استثماري ملائم، مؤكدا أن وزارة التجارة والصناعة تعمل جاهدة مع جميع الجهات المعنية؛ لتسهيل إقامة المشروعات، وجذب استثمارات كبيرة من مختلف الدول والشركات العالمية.

وأضاف أن مصر تعتبر مدخلًا مثاليًا إلى سوق يضم أكثر من 3 مليارات نسمة، بتكاليف منخفضة، ولديها علاقات دولية واسعة مع مختلف الدول، وتتمتع بعلاقات قوية مع دول إفريقيا وأوروبا.

ونوه بأن مصر نجحت في جذب استثمارات من دول، مثل “كوريا، واليابان، وتركيا، والهند، والصين، وألمانيا” خلال الفترة الأخيرة، لافتا إلى أن مصر تتمتع بموقف استراتيجي متميز في العالم الجديد الذي يتشكل، وأن هذا يمنحها ميزة تنافسية كبيرة.