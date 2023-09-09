فقدان الاتصال مع 56 إسرائيليا في المغرب.. وتل أبيب ترسل وفدا دبلوماسيا

قال موقع "والا" العبري، إن وفدا دبلوماسيا إسرائيليا، سيتوجه إلى المغرب؛ لتعزيز السفارة الإسرائيلية في الرباط، وذلك في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، وتسبب في مقتل المئات.

وبحسب الموقع العبري، يضم الوفد، ممثلين عن الجناح القنصلي وإدارته؛ بهدف مساعدة الإسرائيليين على العودة إلى إسرائيل.

وفي الوقت نفسه، أفادت التقارير بأنه حتى هذه الساعة، هناك 468 إسرائيليا في المغرب، منهم 56 فقد الاتصال معهم.

أعلنت وزارة الداخلية المغربية ،اليوم السبت، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 1305 حالة وفاة.

وأضافت وزارة الداخلية المغربية أن أعداد الجرحى جراء الزلزال ارتفعت إلى 1832 بينهم 1220 في حالة حرجة.

ولفتت الوزارة الداخلية إلى أن السلطات تواصل جهودها لتسريع عمليات إنقاذ وإجلاء الجرحى.

أعلنت المملكة المغربية ،اليوم السبت، حدادا وطنيا لثلاثة أيام بعد الزلزال المدمر.

وذكر المركز الوطني للبحث العلمي والتقني ومقره الرباط أن قوة الزلزال بلغت 7 درجات على مقياس ريختر، وأن مركزه يقع في إقليم الحوز جنوب غرب مدينة مراكش التي تعتبر مقصدًا سياحيًا كبيرا.