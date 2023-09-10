شباب الصحفيين: مشاركة مصر بمجموعة العشرين في الهند تحمل 5 رسائل هامة

أكدت جبهة شباب الصحفيين إن مشاركة مصر في قمة العشرين بالهند بدعوة من رئيس الوزراء الهندي "تاريندرا مودي" تحمل 5 رسائل هامة، حيث تعكس مكانة مصر الكبيرة دولياً ودورها الريادي والمحوري المؤثر والفعال في المنطقة وتقدير لنجاح السياسة الخارجية لمصر وقيادتها الحكيمة المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي.

قال هيثم طوالة رئيس الجبهة في بيان صحفي: مشاركة مصر ضمن أقوى 20 اقتصاد في العالم بهذه القمة التي تعقد في ظروف استثنائية اقتصادية يمر بها العالم كله أكبر دليل على أن مصر السيسي تسير في الطريق الصحيح رغم التحديات الجسام التي تواجهها الدولة المصرية ولكن بالإرادة الحديدية نستطيع أن نتخطي الصعاب بعد أن أصبحنا نقف على أرض صلبة قوية.

وأضاف طوالة، أن هذا التقدير الدولي الغير مسبوق لمصر ورئيسها من المجموعة والتي تعد المنتدى الأول للتعاون الدولي الإقتصادي ومن قبلة الانضمام إلى مجموعة "بريكس" رسالة قوية أيضا اننا نمتلك معطيات تعزيز ونمو الاقتصاد في ظل التحولات الاقتصادية التي تؤثر على العالم.

وأشار رئيس الجبهة إلى إن كلمة الرئيس السيسي جاءت معبرة بكل صدق وإخلاص عن هموم القارة الأفريقية بعد أن وضع الرئيس الجميع أمام مسئولياتة متحدثاً عن أهم التحديات المستقبلية التي تواجه العالم، وقدم روشتة تحمل أسمي مقومات تحقيق التوازن بين كل الاطراف من أجل توفير حياة كريمة لكل الشعوب وتحقيق التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة.