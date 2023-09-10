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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زعماء مجموعة العشرين يزورون النصب التذكاري لغاندي في اليوم الأخير من القمة

قمة العشرين
قمة العشرين

أبدى زعماء مجموعة العشرين احترامهم في موقع نصب تذكاري مخصص لزعيم الاستقلال الهندي المهاتما غاندي اليوم الأحد، بعد يوم من إضافة قمة العشرين عضوًا جديدًا والتوصل إلى اتفاقات بشأن مجموعة من القضايا لكنهم خففوا لهجتهم بشأن الحرب الروسية في أوكرانيا، وفق ما ذكرت صحف دولية.

وأنهت الهند، الدولة المضيفة لمجموعة العشرين الغنية والنامية هذا العام ، اليوم الأول من القمة بانتصارات دبلوماسية. 

ومع بدء الجلسة الأولى، أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أن المجموعة ستضيف الاتحاد الأفريقي كعضو - كجزء من حملة  للارتقاء بالجنوب العالمي .

وبعد ساعات قليلة، أعلنت الهند أنها تمكنت من حمل المجموعة المتباينة على التوقيع على بيان نهائي، ولكن فقط بعد تخفيف اللهجة بشأن القضية المثيرة للجدل المتمثلة في حرب روسيا في أوكرانيا .


مع الاهتمام بهذه البنود الرئيسية في جدول الأعمال، تصافح رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو والأسترالي أنتوني ألبانيز والياباني فوميو كيشيدا، من بين آخرين، يوم الأحد والتقطوا الصور مع مودي في موقع راججات التذكاري في نيودلهي، والذي تم تزيينه بالزهور البرتقالية والصفراء. 


وأهدى مودي الزعماء شالات مصنوعة من الخادي، وهو نسيج مغزول يدوياً روج له غاندي خلال حركة استقلال الهند ضد البريطانيين.

وفي الأشهر التي سبقت قمة الزعماء في نيودلهي، لم تتمكن الهند من التوصل إلى اتفاق بشأن الصياغة المتعلقة بأوكرانيا، مع اعتراض روسيا والصين حتى على اللغة التي اتفقتا عليها في قمة مجموعة العشرين في بالي عام 2022 .

وقد سلط البيان الختامي لهذا العام، والذي صدر قبل يوم واحد من الختام الرسمي للقمة، الضوء على "المعاناة الإنسانية والتأثيرات السلبية المضافة للحرب في أوكرانيا"، لكنه لم يذكر الهجوم الروسي.

 

 

 

 

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