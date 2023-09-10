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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسؤول أوروبي يكشف ما دار حتى اللحظة الأخيرة قبل إعلان بيان العشرين

قمة العشرين
قمة العشرين

كشف مسؤول بالاتحاد الأوروبي طلب عدم نشر اسمه اليوم الأحد إن المناقشات بشأن إعلان زعماء مجموعة العشرين استمرت حتى اللحظة الأخيرة، وفق ما ذكرت صحيفة مينت الهندية.

وتواصلت المناقشات حتى اللحظات الأخيرة بسبب الصراع الأوكراني، الذي كان القضية الأكثر إثارة للجدل قبل التوصل إلى توافق.

وفي الأسابيع التي سبقت قمة نيودلهي، كافحت دول مجموعة العشرين للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن الصراع الأوكراني، حيث طالب الغرب الدول الأخرى وعلى رأسها الهند بمطالبة موسكو بوقف حربها على أوكرانيا.

وتوعدت موسكو قمة مجموعة العشرين قبل انعقادها، وقالت  إنها ستعرقل أي قرار لا يعكس وجهات نظرها.

وحول التوافق على إعلان قمة قادة مجموعة العشرين في نيودلهي، قالت سيجريد كاج، نائبة رئيس وزراء هولندا: "من الجيد أن تكون هناك وثيقة توافقية".

 

 

 

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