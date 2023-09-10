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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة تعديات على أراضي أملاك الدولة في الوادي الجديد

جانب من الازاله
جانب من الازاله

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بقرى جناح التابعة لمركز الخارجة، خلال المرور على بعض المشروعات الاستثمارية والأراضي الزراعية المستأجرة من الدولة وإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بقري الخارجة، لتحصيل ما عليها من مستحقات.

وقال المحافظ محمد الزملوط إنه على المواطنين سرعة تقنين أوضاعهم وتجنب التعدي على أراضي وأملاك الدولة أو البناء المخالف، ووحدات المتغيرات المكانية بالمراكز تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

رئيس جامعة الوادي الجديد: الانتهاء من الاستعداد للعام الدراسي

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