رئيس جامعة الوادي الجديد: الانتهاء من الاستعداد للعام الدراسي

أكد الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادى الجديد، أنه تم الانتهاء من جاهزية جميع كليات الجامعة لاستقبال العام الدراسي الجديد وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة استعدادا لاستقبال الطلاب للجدد والقدامى لبدء العام الجامعي 2023_2024.

جاء ذلك خلال إجتماع مجلس الجامعة بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات الثمانى، وذلك لتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لإنطلاق العملية التعليمية بكليات الجامعة الثمانى وهى الطب البشرى والصيدلة والطب البيطرى والعلوم والزراعة والتربية والآداب والتربية الرياضية.



وأضاف رئيس الجامعة أنه في إطار استعدادات الجامعة للعام الجامعي الجديد تم الإنتهاء من صيانة المدن الجامعية، مشيرا إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرا بالمدن الجامعية، وتعمل على تطويرها بشكل مستمر ودائم لتكون مكانًا ملائمًا للإقامة والإعاشة وممارسة الأنشطة والهوايات الطلابية المختلفة لجميع الطلاب حتى يتمكنوا من مواصلة الدراسة في بيئة مناسبة تحفز على الإبداع والتفوق.

وأوضح أنه تم الإنتهاء من اعمال الصيانة في المدن الجامعية من أعمال السباكة والدهانات والتجهيزات والفرش وتطوير قاعات المذاكرة وصالات المطعم والتطوير الشامل في بعض مبانٍ المدن الجامعية؛ وذلك بهدف تقديم خدمة متميزة لطلاب الجامعة المغتربين.

وآشار إلى أن الجامعة حريصة على توفير احتياجات العملية التعليمية وتجهيز كافة القاعات والمدرجات والمعامل الطلابية والمدن الجامعية، وجميع المتطلبات التى تضمن حسن سير العملية التعليمية، وكذلك الأمن والراحة لأبنائنا الطلاب، من أجل تهيئة الجو الملائم لتلقي العملية التعليمية فى العام الدراسي الجديد.

وقال طنطاوي أن الجامعة نفذت فعاليات دورة اعداد المعلم الجامعي أغسطس 2023 للمدرسين المساعدين والمعيدين بالجامعة، مؤكدا أهمية إقامة هذه الدورات لإكساب المتدربين العديد من المهارات التربوية والتعليمية والتأهيل للتدريس وتعزيز القدرة لدى عضو هيئة التدريس لتقديم المعلومة للطالب بشكل مفيد و فعال واكد على اهمية الاعداد الجيد للمحاضرات والاهتمام بتطوير الذات.

وأضاف أن المهمة الرئيسية لعضو هيئة التدريس بالجامعة هي التدريس والبحث العلمي وهو ما يتطلب رفع الكفاءة بصورة مستمرة تتناسب مع معدل التطور الكبير الذي يشهده العلم، مؤكدا ضرورة اهتمام الباحثين بتنمية المهارات البحثية وإجادة اللغات الأجنبية للحصول على فرص جيدة في المنح والبعثات والمشروعات البحثية.