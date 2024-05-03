إيران تفرج عن عن طاقم السفينة المرتبطة بإسرائيل

أفادت وسائل إعلام إيرانية ، اليوم الجمعة، بإفراج إيران عن جميع أفراد طاقم السفينة "أم إس سي أريس"، وهي سفينة مربعة يعادل وزنها 15 ألف حاوية نمطية، استولت عليها قوات الحرس الثوري الإيراني الشهر الماضي.

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، خلال حديثه إلى وزير الخارجية الإستوني مارجوس تساهكنا، إن السفينة المحتجزة أغلقت أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها في المياه الإقليمية لإيران وعرضت "أمن الملاحة" للخطر،ولا تزال السفينة المرتبطة بإسرائيل راسية بالقرب من ثلاث سفن أخرى استولت عليها القوات الخاصة الإيرانية.

وقال عبداللهيان إن بلاده أفرجت عن 25 من أفراد طاقم السفينة "أم إس سي أريس" المملوكة جزئيا لإسرائيل، مشيرا إلى أنه تم إطلاق سراح أفراد الطاقم لأسباب إنسانية.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية أعلنت منذ أسبوعين، أن إيران احتجزت سفينة الحاويات التي ترفع علم البرتغال "أم إس سي أريس" في 13 أبريل بتهمة "انتهاك القوانين البحرية"، مضيفة أنه ليس هناك شك في أن السفينة مرتبطة بإسرائيل.