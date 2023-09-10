12 شركة مصرية تشارك بمعرض "سعودي أنفرا ستراكتشر"

انطلقت 12 شركة مصرية إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في معرض البنية التحتيه السعودي، والذي يبدأ أعماله غدا الأثنين 11سبتمبر وحتى 13 سبتمبر 2023 بالرياض – المملكة العربية السعودية، بالتزامن مع معرض water expo والذي يعد واحد من أهم المعارض المتخصصة فيما يخص البنيه التحتية ،ومعالجة المياه في المملكة العربية السعودية.

ويشارك بالمعرض كل من قطاعات (دهانات- مواسير -مواد عزل_ مواد بناء مواد خام كيماوية المواسير _كيماويات معالج المياه _المواد اللاصقة الخاصة بالمواسير _فلاتر المياه).

أكد محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أن تواجد منتجات القطاع ضرورى في السوق السعودي، حيث تعد السعودية من الأسواق الاستهلاكية الكبرى في منطقة الخليج العربي، فضلا عن تنوع الأذواق به لوجود جاليات أجنبية ضخمة تمثل 30% من إجمالي سكان المملكة.

واوضح، أن المعرض يعد فرصة مثالية للتواجد بسوق المملكة العربية السعودية ،حيث يستقطب المعرض أكثر من 200 عارضا دوليا ومحليا و7000 مشارك

وتشارك به أكثر من 14 دولة منها (ايطاليا – الهند – روسيا – الولايات المتحدة – المانيا- قطر – البحرين-جنوب افريقيا – سلطنة عمان - ماليزيا).