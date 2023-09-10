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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

12 شركة مصرية تشارك بمعرض "سعودي أنفرا ستراكتشر"

مشاركة مصرية في معرض
مشاركة مصرية في معرض Saudi Infrastructure Expo بالرياض

انطلقت 12 شركة مصرية إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في معرض البنية التحتيه السعودي، والذي يبدأ أعماله غدا الأثنين 11سبتمبر وحتى 13 سبتمبر 2023 بالرياض – المملكة العربية السعودية، بالتزامن مع معرض water expo والذي يعد واحد من أهم المعارض المتخصصة فيما يخص البنيه التحتية ،ومعالجة المياه في المملكة العربية السعودية.

ويشارك بالمعرض كل من قطاعات (دهانات- مواسير -مواد عزل_ مواد بناء مواد خام كيماوية المواسير _كيماويات معالج المياه _المواد اللاصقة الخاصة بالمواسير _فلاتر المياه).

أكد محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أن تواجد منتجات القطاع ضرورى في السوق السعودي، حيث تعد السعودية من الأسواق الاستهلاكية الكبرى في منطقة الخليج العربي، فضلا عن تنوع الأذواق به لوجود جاليات أجنبية ضخمة تمثل 30% من إجمالي سكان المملكة.

واوضح، أن المعرض يعد فرصة مثالية للتواجد بسوق المملكة العربية السعودية ،حيث يستقطب المعرض أكثر من 200 عارضا دوليا ومحليا و7000 مشارك 

وتشارك به أكثر من 14 دولة منها (ايطاليا – الهند – روسيا – الولايات المتحدة – المانيا- قطر – البحرين-جنوب افريقيا – سلطنة عمان - ماليزيا).

شركة مصر السعودية السوق السعودي الصناعات الكيماوية

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