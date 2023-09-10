عمر ربيع يفجر مفأجاة بشأن قائمتي حسين لبيب و فاروق جعفر

أعلن الإعلامي عمر ربيع ياسين عن مفأجاة بشأن احد الاعضاء في قائمة حسين لبيب المرشح لرئاسة نادي الزمالك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب عمر ربيع ياسين: احد المرشحين علي منصب مهم بقائمة حسين لبيب قد يرحل و ينضم الي قائمة فاروق جعفر.

وأعلن اللاعب عمر ربيع ياسين عن ترشح فاروق جعفر لمنصب رئيس نادي الزمالك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب عمر ربيع ياسين :"فاروق جعفر يترشح على منصب رئيس نادي الزمالك".

وأكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المعزول لا يحق له الترشح، ولكنه يعمل على إعداد قائمة بديلة.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "مرتضى منصور تواصل مع أحد المستشارين الكبار لخوض الانتخابات على منصب الرئيس، وأبدى موافقة ولكنه ينتظر موافقة جهة العمل".

واختتم: "حال موافقة جهة العمل على ترشيح هذا المستشار، سيتقدم بأوراق ترشحه على منصب الرئيس، بقائمة تضم أحمد مرتضى منصور نائبًا وخالد لطيف أمين صندوق".