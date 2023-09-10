عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عمر ربيع يفجر مفأجاة بشأن قائمتي حسين لبيب و فاروق جعفر

صدى البلد

أعلن الإعلامي عمر ربيع ياسين عن مفأجاة بشأن احد الاعضاء في قائمة حسين لبيب المرشح لرئاسة نادي الزمالك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب عمر ربيع ياسين: احد  المرشحين علي منصب مهم بقائمة حسين لبيب قد يرحل و ينضم الي قائمة فاروق جعفر.

وأعلن اللاعب عمر ربيع ياسين عن ترشح فاروق جعفر لمنصب رئيس نادي الزمالك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

 

وكتب عمر ربيع ياسين :"فاروق جعفر يترشح على منصب رئيس نادي الزمالك".

وأكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المعزول لا يحق له الترشح، ولكنه يعمل على إعداد قائمة بديلة.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "مرتضى منصور تواصل مع أحد المستشارين الكبار لخوض الانتخابات على منصب الرئيس، وأبدى موافقة ولكنه ينتظر موافقة جهة العمل".

واختتم: "حال موافقة جهة العمل على ترشيح هذا المستشار، سيتقدم بأوراق ترشحه على منصب الرئيس، بقائمة تضم أحمد مرتضى منصور نائبًا وخالد لطيف أمين صندوق".

تصريحات حسين لبيب فاروق جعفر حسين لبيب رئيس نادي الزمالك عمر ربيع ياسين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعيش بأمريكا.. محمود حجازي يستعد لخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني

يوم عصيب على ليبيا بسبب العاصفة دانيال.. وهذا موعد وصولها إلى مصر

الجرام بـ1,251 جنيه.. هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 غير متوقع

500 قرش.. الدولار يواصل السقوط في السوق السوداء وهذا سعره الآن بالنبوك

تعليق ناري لـ خالد الغندور على صفقة موديست مع الأهلي

الإطاحة بـ"رجل الجزيرة" القوي الأبرز| 3 إقالات تهز جدران الأهلي خلال شهرين.. ماذا يحدث في القلعة الحمراء؟

ضربة موجعة لاتحاد العاصمة الجزائري قبل مواجهة الأهلي في السوبر الأفريقي

مهاجم الأهلي الجديد.. أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن اعتراض كولر على موديست

ترشيحاتنا

زلزال المغرب| لم يُبق على البشر أو الحجر.. والخسائر 150 مليار دولار

بورصة المحافظات | أسعار كورولا وأوكتافيا وفيرنا في الشرقية .. صور

فى عيد ميلاده.. شاهد أجمل صور جمعت بين دنيا سمير غانم وزوجها

خبير: الاقتصاد العالمى سيتشكل بعشوائية إن لم يتم تنظيمه

وزير الأوقاف السوري: الأزهر الشريف مرجعيتنا ونحن تربينا على فكره الوسطي

قمة العشرين .. كوريا الجنوبية واليابان تبحثان تعزيز التعاون الثنائي في مواجهة الصين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليست المرة الأولى.. سبب ظهور وميض أزرق في السماء لحظة زلزال المغرب

جمال شعبان يقدم نصائح تغني عن عملية القلب المفتوح.. تفاصيل

ياسمين عز هتجبلي جلطة ...10 إطلالات مثيرة لـ شمس الكويتية.. شاهد

نشرة المرأة والصحة| حقيقة استخدام علاج السكر لإنقاص الوزن​.. نصائح هيئة الدواء لمرضي ضغط الدم

فيديو

الملحن محمد يحيى في ندوة صدى البلد: إليسا إنسانة رائعة.. عمرو دياب مش ديكتاتور.. وهذا سر أزمة أغنية العقد

طليقي السبب فى قص شعري ..شمس الكويتية: عايزة راجل تافه

تضرب مصر خلال ساعات.. العاصفة دانيال تسبب أمطارا غزيرة وفيضانات

غيروا أسلوبكم |شمس الكويتية لـ ياسمين عز ورضوى الشربينى :مش طيقاكم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

اﻟﻤﺰﻳﺪ