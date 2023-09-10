إطلاق اسم نقيب المهن التمثيلية أشرف ذكي على مهرجان المسرح العربي

اعلن مؤثر رفعت رئيس اتحاد طلاب اكاديمية الفنون والمعهد العالي للفنون المسرحية عن إقامة مهرجان

المسرح العربي في دورته (٣٩)

الذى يعتبر أقدم مهرجان فى مصر

حيث يحتفل المعهد بمرور " ٤٠ " عاما علي تأسيس هذا المهرجان.

وتقدم للمشاركة بالمهرجان عدد

٥٩ عرض مسرحي علي مرحلتين

وتم تصعيد ٨ عروض للتنافس، و٦ عروض شرفية تعرض على خشبة المعهد.

جدير بالذكر أن المعهد قرر إطلاق اسم الدكتور (أشرف زكى) نقيب المهن التمثيلية على هذه الدورة نظرا لتاريخه الفنى الطويل وعطاءه سواء فى فترة رئاسته للأكاديمية أو بعدها حيث ظل داعماً لكل فعاليات المعهد العالى للفنون المسرحية.

ويقام المهرجان فى الفترة من 20 الى 28 سبتمبر تحت رعاية الدكتورة غادة جبارة رئيس الأكاديمية وتحت اشراف الدكتور أيمن الشيوى عميد المعهد، ومدير المهرجان الطالب محمد فريد ورئيس اتحاد الطلاب مؤثر رفعت.