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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اشتباكات عنيفة بين مجموعات احتجاجية مؤيدة ومعارضة لفلسطين بجامعة كاليفورنيا

صدى البلد

 اندلعت اشتباكات عنيفة في حرم جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس في وقت مبكر من صباح الأربعاء بين متظاهرين مناهضين ومتظاهرين مؤيدين للفلسطينيين. 

تصاعد الوضع بسرعة عندما هاجم متظاهرون مناهضون مخيم احتجاج مؤيدا للفلسطينيين، ما أدى إلى مشاهد فوضوية لأشخاص كانوا يحملون العصي ويلقون الألعاب النارية.

وفقا للجارديان، أظهرت لقطات جوية شدة الاشتباكات، حيث أقام المتظاهرون المؤيدون للفلسطينيين حواجز مؤقتة للدفاع عن أنفسهم ضد الهجوم. ودفعت أعمال العنف مديري الجامعات إلى طلب المساعدة من سلطات إنفاذ القانون، معربين عن استيائهم من أعمال العنف الحمقاء التي اندلعت.

وأدانت عمدة لوس أنجلوس، كارين باس، أعمال العنف ووصفتها بأنها "بغيضة تمامًا وغير مبررة"، مشددة على الحاجة الملحة لاستعادة النظام وضمان السلامة العامة. استجابت وكالات إنفاذ القانون، بما في ذلك شرطة لوس أنجلوس، إلى مكان الحادث لقمع الاضطرابات والفصل بين مجموعات الاحتجاج المتنافسة.

ومع ذلك، استمرت الاشتباكات على الرغم من تدخل الشرطة، ما أثار مخاوف بشأن سلامة الطلاب ومجتمع الحرم الجامعي الأوسع. 

أنانيا روي، أستاذ الجغرافيا بجامعة كاليفورنيا، انتقدت رد الجامعة على المتظاهرين المناهضين، وسلطت الضوء على عدم محاسبة مرتكبي أعمال العنف في الحرم الجامعي.

وعكست الاشتباكات في جامعة كاليفورنيا توترات مماثلة في جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك، حيث قامت الشرطة بإخراج المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين بالقوة من مبنى أكاديمي. تعكس الاحتجاجات الطلابية في جميع أنحاء البلاد النشاط المتزايد الذي أثاره التصعيد الأخير للعنف بين إسرائيل وحماس في غزة.

مع استمرار التوترات في حرم الجامعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، تتزايد المخاوف بشأن سلامة الطلاب وتأثير الاضطرابات السياسية على المؤسسات الأكاديمية. وتسلط الاشتباكات الضوء على الانقسامات العميقة المحيطة بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني والتحديات المتمثلة في التعامل مع حرية التعبير وحقوق الاحتجاج في بيئة مستقطبة.

وبينما تتصارع كل من جامعة كاليفورنيا وجامعة كولومبيا مع آثار المواجهات العنيفة، تنشأ أسئلة حول دور الجامعات في تسهيل الحوار السلمي ومعالجة الأسباب الجذرية للصراع. ومع تطور الوضع، نحث أصحاب المصلحة على إعطاء الأولوية للحوار وخفض التصعيد وسلامة جميع أعضاء مجتمع الحرم الجامعي.

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