مهرجان الموسيقى العربية يدعو ذوي الهمم والمواهب للغناء

وجه مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 32 والذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر ويديره المايسترو هانى فرحات الدعوة للاطفال وذوى الهمم من أصحاب المواهب في مجال الغناء العربي للمشاركة في الفعاليات المقامة خلال الفترة من 20 أكتوبر حتى 1 نوفمبر المقبل.

واكد المايسترو هانى فرحات مدير المهرجان أن الدعوة تاتى تحت عنوان سمعنا صوتك وتهدف إلى تشجيع ودعم المواهب الفنية المتميزة في مجال الغناء العربي من الأطفال وذوي الهمم، واضاف انه يتم تنفيذها بآلية جديدة تعمل على تمكين الشرائح المستهدفة من المشاركة من مختلف محافظات مصر، وتابع أن المشاركة متاحة للاطفال من سن 6 إلى 12 عام أما ذوى الهمم فالمشاركة متاحة للجميع دون تحديد سن .



يذكر أن التسجيل يتم مجانا للراغبين في المشاركة من خلال الموقع الإلكتروني لدار الأوبرا www.cairoopera.org على أن يرسل الراغب في المشاركة فيديو مدته 3 دقائق بحد اقصى يقوم فيه بأداء غنائى يبرز موهبته.