عاجل
طنطا .. افتتاح مؤتمر"جهود المؤسسات الإسلامية في معالجة القضايا الفكرية والاجتماعية" بكلية أصول الدين اتحاد الصحفيين بأوروبا: بعض قرارات قمة العشرين غامضة وعلينا الحذر منها بفستان مجسم .. رانيا يوسف تخطف أنظار متابعيها عبر إنستجرام النشرة الدينية | إنشاء كليات علوم شرعية إلكترونية أبرز توصيات المؤتمر الدولي للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.. شيخ الأزهر: موقفنا واضح من حوادث حرق القرآن أسطولها بـ21 مليون دولار.. رائدة أعمال تدفع مبلغا طائلا لتحويل طائرتها للون الأسود
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أفشة : جاهزون للموسم الجديد .. وأتمنى الوصول لنهائي كأس العالم للأندية

صدى البلد

أشاد محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بمعسكر الإعداد الذي اقيم في النمسا، مؤكدًا بأن الأجواء كانت رائعة ومثالية للغاية، وسوف تساعد اللاعبين على التركيز للاستعداد بقوة للموسم الجديد.


وقال أفشة في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي اليوم : «معسكر الأهلي في النمسا كان رائع، وجميع الأمور  هنا، كانت مثالية سواء فندق الإقامة أو الملاعب ، وأتمنى أن تكون فاتحة خير علينا لتحقيق نتائج إيجابية في الموسم الجديد وحصد الألقاب».


وأضاف: «فترة الراحة التي حصل عليها الفريق بعد نهاية الموسم الماضي كانت مهمة للغاية، خصوصًا بعدما خاض اللاعبون عددا كبيرا من المباريات، وأي لاعب يحتاج للراحة من أجل العودة بشكل أفضل».


وواصل: «حصدنا في الموسم الماضي 5 ألقاب، ونعلم أن الأندية كلها ستواجه الأهلي بمنتهى القوة، لكن طموحنا كبير وندرك صعوبة الموسم الجديد، وأنا بشكل شخصي أستعد بقوة وأنفذ تعليمات الجهاز الفني، وهدفي مساعدة زملائي من أجل تحقيق المزيد من الألقاب».


وزاد: «المدير الفني هو صاحب الرأي الأول والأخير، وأنا تحت أمر الجهاز الفني سواء اللعب في مركز صانع الألعاب أو لاعب الوسط المساند رقم ٨، أنا هدفي الرئيسي هو الظهور بمستوى قوي، وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني، ومعاونة زملائي من أجل تحقيق الانتصارات، وهو هدفنا جميعًا داخل الأهلي».


وتابع أفشة قائلا: «فوجئت بحالة الضجة التي حدثت بعد احتفالي بهدفي في شباك طلائع الجيش، لم أكن أقصد أي أمور مطلقًا، قمت بالاحتفال بوالدي وتركت كل طرف يقول ما يريد، وتعجبت من ردود الأفعال، لكن لم أنشغل بأي شيء لأنني أعلم نيتي وما أقصده، وفي النهاية كل طرف له وجهة نظر».


وواصل قائلا: «كلمتي (الخوف من اللي جاي مش من اللي بعد كدا) جاءت بشكل عفوي وغير متعمد، ولكن الجماهير أخذت حديثي بشكل كوميدي وأنا أيضًا أخذتها بشكل كوميدي، وهو ما أسعدني أيضًا، وحتى حسين الشحات أصبح يخطأ بشكل يومي ثم يقول أنا أصبحت أفشة».


وأضاف: «المنافسة دائمًا بين لاعبي الأهلي شيء إيجابي، ولابد أن يكون الجميع جاهز للمشاركة لأننا نخوض حوالي 60 مباراة ولن يستطيع لاعب واحد خوض هذا العدد من المباريات، التنافس بين اللاعبين  يصب في مصلحة الفريق بكل تأكيد، وكل اللاعبين على مستوى عالٍ والأفضل دائمًا هو من يُشارك وفقًا لرؤية الجهاز الفني».


وأكد: «لا أعلق بالسلب أو الإيجاب على انضمامي لمنتخب مصر من عدمه، لأنها وجهة نظر المدير الفني في النهاية، وقد ذهبت إلى أحد المعسكرات فقط، ولكن لا أعلم ماذا حدث بعد ذلك، أنا ألعب في النادي الأهلي أكبر الأندية الإفريقية ونخوض العديد من البطولات، ووجودي في النادي الأهلي يمثل راحة نفسية لي، أبذل أقصى جهد واستدعائي لقائمة المنتخب شرف لأي لاعب مصري لكنه أمر يعود للمدير الفني للمنتخب».


وأشار إلى أن بداية الموسم الجديد بمواجهة كأس السوبر الإفريقي، يمثل تحديًا كبيرًا لكل اللاعبين، وهي بطولة مهمة ولابد أن يكون جميع اللاعبين جاهزين فنيا وذهنيا وبدنيًا، لأن التتويج ببطولة في بداية الموسم سيكون دافع للفريق من أجل باقي الألقاب.


وتابع: «كأس العالم للأندية بطولة خاصة وأي لاعب يتمنى التواجد فيها، ووجود الأهلي للمرة الرابعة على التوالي شيء تاريخي للنادي واللاعبين، وأتمنى الوصول للمباراة النهائية بعدما سبق وفزنا بأكثر من ميدالية برونزية».


وأردف: «المشاركة في عدد كبير من البطولات شيء إيجابي، نحن نتواجد في النادي الأهلي ويجب أن نكون مستعدين لحصد المزيد، والتتويج بخمسة ألقاب في الموسم الماضي يضع علينا مسئولية كبيرة، ولن نركز فيما يقال مطلقا سواء في الإعلام أو السوشيال ميديا، نحن مطالبون كلاعبين بحصد أكبر كم من الألقاب، وذلك يكون نتاج عمل جماعي من الجهاز الفني واللاعبين».


وأتم: «لا يوجد في الأهلي لاعب أساسي أو احتياطي، نحن لاعبين في نادٍ كبير،  والمشاركة من عدمها وجهة نظر المدير الفني من الناحية الفنية، وكل عناصر الفريق جاهزة دائمًا من أجل المشاركة، وقرار المدرب يكون لمصلحة الفريق، وابتعادي عن اللعب أساسيًا، يجعلني أقاتل في التدريب والاجتهاد أكثر من أجل العودة للمشاركة، وأنا لا أفكر سوى في الالتزام بتعليمات المدرب من أجل مصلحة الفريق».

 

محمد مجدى افشة بالنادي الأهلي معسكر الأهلي خاض اللاعبون الظهور بمستوى قوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام بـ1,251 جنيه.. هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 غير متوقع

عاجل| كولر ينقلب على نجم الأهلي ويطلب رحيله.. و"الخلفية" تؤرق لاعب الفريق قبل السوبر الإفريقي

الخارجية: إثيوبيا انتهكت إعلان المبادئ وخالفت القانون باستمرار ملء سد النهضة

تعليق ناري لـ خالد الغندور على صفقة موديست مع الأهلي

الإطاحة بـ"رجل الجزيرة" القوي الأبرز| 3 إقالات تهز جدران الأهلي خلال شهرين.. ماذا يحدث في القلعة الحمراء؟

عاجل.. الإعصار دانيال يضرب عدة محافظات مصرية خلال ساعات

تعيش بأمريكا.. محمود حجازي يستعد لخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني

يوم عصيب على ليبيا بسبب العاصفة دانيال.. وهذا موعد وصولها إلى مصر

ترشيحاتنا

لو تكاليف الدراسة غالية .. اعرف ازاي تقسط المصروفات الدراسية والكتب

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

أرخص موبايل في مصر في 2023 .. تعرف عليه

تعويض منى زكي .. قرارات عاجلة ضد محمد رمضان ومرتضى منصور ويوتيوبر شهير

انهيار طليقة حسن شاكوش من البكاء على الهواء.. وتوجه رسالة مهمة للجمهور

رئيس "المستقلين الجدد": "دمج الأحزاب" يجب أن يكون بالاختيار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسطولها بـ21 مليون دولار.. رائدة أعمال تدفع مبلغا طائلا لتحويل طائرتها للون الأسود

طريقة تحضير كبسة سمك على الطريقة السعودية

والد العريس يحل مكان ابنه بعد هروبه ليلة الزفاف بإندونيسيا.. تفاصيل

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبوب الرمان؟.. فوائد بالجملة

فيديو

العاصفة دانيال | ليبيا في مرمى الخطر.. ومصر على موعد معها «فيديوجراف»

ضوء لامع ووميض غامض.. ماذا حدث في السماء قبل زلزال المغرب؟| «فيديوجراف»

الملحن محمد يحيى في ندوة صدى البلد: إليسا إنسانة رائعة.. عمرو دياب مش ديكتاتور.. وهذا سر أزمة أغنية العقد

طليقي السبب فى قص شعري ..شمس الكويتية: عايزة راجل تافه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

اﻟﻤﺰﻳﺪ