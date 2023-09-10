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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

امتنع عن معالجة مريض .. قرار تأديبيى فى محاكمة طبيب

صدى البلد

قضت الدائرة الرابعة في المحكمة الإدارية العليا بقبول طعن مدرس مساعد في قسم الباطنة العامة بكلية طب إحدي الجامعات ، ضد رئيس الجامعة، وإلغاء حكم أول درجة بخصم يومين من راتبه، وأمرت بإعادة الدعوى التأديبية محل الطعن إلى مجلس تأديب المعيدين والمدرسين المساعدين في الجامعة، للفصل فيها مُجددًا من هيئة مُغايرة.

الاتهام بالخروج عن مقتضى الواجب

قالت المحكمة في حيثياتها، إنّ رئيـس جامعة أصدر قرارا برقم 810 لسنة 2020، في 11/ 7/ 2020 بإحالة الطاعن إلى مجلس تأديب المعيدين والمدرسين المساعدين بالجامعة، لما ثبت في حقه من الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي، لامتناعه عن مناظرة حالة مريضة محتجزة في قسم الفرز بمستشفى المنيا الجامعي.

المجازاة بخصم يومين

وفي جلسة 29/ 9/ 2020 قرر مجلس التأديب مُجازاته بخصم يومين من راتبه، لثبوت ما نُسب إليه من امتناع عن تنفيذ الأمر الصادر له من رئيس القسم بمناظرة حالة المريضة، ما يُشكل مخالفة إدارية تستوجب توقيـع العقوبة عليه، خاصة أن إصابة المريضة بكورونا لم تكن مؤكدة، عندما كُلف بمناظرتها.

المحكمة الادارية العليا الإدارية العليا قسم الباطنة كلية طب الجامعات

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